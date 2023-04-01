https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-chirchike-zavershilos-pervenstvo-strany-po-tyajeloy-atletike--foto--33443186.html

В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике – фото

В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике – фото

Руслан Нурудинов и Турсуной Джабборова завоевали золото.

2023-04-01T18:25+0500

2023-04-01T18:25+0500

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спорт

узбекистан

чирчик

турнир

тяжелая атлетика

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В субботу в Чирчике прошел заключительный день турнира Узбекистана по тяжелой атлетике, передает Национальный олимпийский комитет.Соревнования проводили среди молодежи и взрослых. Победителями турнира в своих весовых категориях стали:Ранее узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке.Читайте также:Обидхон Нумонов — вице-чемпион "Большого шлема"Победа за 40 секунд: Кельдиёрова выиграла турнир "Большого шлема"

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