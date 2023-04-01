В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике – фото
Спортсмены Руслан Нурудинов и Турсуной Джабборова завоевали очередные золотые медали.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В субботу в Чирчике прошел заключительный день турнира Узбекистана по тяжелой атлетике, передает Национальный олимпийский комитет.
Соревнования проводили среди молодежи и взрослых. Победителями турнира в своих весовых категориях стали:
Шарофиддин Амриддинов – до 109 кг.
Мухаммед Юсупов – после 109 кг.
Суннат Усаров – до 96 кг.
Руслан Нурудинов – до 102 кг.
Лайло Хурсанова – до 87 кг.
Турсуной Джабборова – после 87 кг.
© пресс-служба Национального олимпийского комитета В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
© пресс-служба Национального олимпийского комитета В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
© пресс-служба Национального олимпийского комитета В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
© пресс-служба Национального олимпийского комитета В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
В Чирчике завершилось первенство страны по тяжелой атлетике
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
Ранее узбекистанские боксеры завоевали два "золота" на турнире в Бишкеке.
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