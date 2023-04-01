https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-tashkente-startuet-festival-raxmaninovskaya-vesna--programma-po-dnyam--33439341.html

В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням

В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням

Программа мероприятия включает концерты, оперу и конференцию

2023-04-01T14:47+0500

2023-04-01T14:47+0500

2023-04-01T14:47+0500

культура

ташкент

фестиваль

классическая музыка

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Сегодня в столице стартует международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", сообщает Русский дом.Фестиваль продлится до 15 апреля в Государственной консерватории Узбекистана. В рамках фестиваля почти каждый день будут проходить разные музыкальные мероприятия:1 апреля — открытие фестиваля в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана. 3 апреля — концерт фортепианных дуэтов. 4 апреля — вечер фортепианных концертов. 5 апреля — музыкальное приношение Сергею Рахманинову. 6 апреля — концерт камерной музыки. 7 апреля — концерт симфонической музыки. 8 апреля — вечер вокальной музыки.10 апреля — международная научно-практическая конференция "Рахманиновская весна в Ташкенте".11 апреля — мастер-класс от профессора РАМ им. Гнесиных Елены Бабичевой. Концерт симфонической музыки.12 апреля — конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения Сергея Рахманинова.13 апреля — концерты камерной музыки.14 апреля — опера "Алеко", концерт фортепианной музыки, концерт вокальной музыки. 15 апреля — закрытие фестиваля.Напомним, фестиваль проходит в честь 150-летия российского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеФрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото

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