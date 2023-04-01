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В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням
В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням
Программа мероприятия включает концерты, оперу и конференцию
2023-04-01T14:47+0500
2023-04-01T14:47+0500
культура
ташкент
фестиваль
классическая музыка
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Сегодня в столице стартует международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", сообщает Русский дом.Фестиваль продлится до 15 апреля в Государственной консерватории Узбекистана. В рамках фестиваля почти каждый день будут проходить разные музыкальные мероприятия:1 апреля — открытие фестиваля в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана. 3 апреля — концерт фортепианных дуэтов. 4 апреля — вечер фортепианных концертов. 5 апреля — музыкальное приношение Сергею Рахманинову. 6 апреля — концерт камерной музыки. 7 апреля — концерт симфонической музыки. 8 апреля — вечер вокальной музыки.10 апреля — международная научно-практическая конференция "Рахманиновская весна в Ташкенте".11 апреля — мастер-класс от профессора РАМ им. Гнесиных Елены Бабичевой. Концерт симфонической музыки.12 апреля — конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения Сергея Рахманинова.13 апреля — концерты камерной музыки.14 апреля — опера "Алеко", концерт фортепианной музыки, концерт вокальной музыки. 15 апреля — закрытие фестиваля.Напомним, фестиваль проходит в честь 150-летия российского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеФрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото
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в ташкенте стартует фестиваль рахманиновская весна программа мероприятия концерты мастер класс конференция рахманинов это кто концерт классической музыки в ташкенте день рождения рахманинова музыкальный концерт в ташкенте куда пойти в ташкенте куда пойти на выходных 2 апреля 1 апреля в апреле русский дом в ташкенте россотрудничество
в ташкенте стартует фестиваль рахманиновская весна программа мероприятия концерты мастер класс конференция рахманинов это кто концерт классической музыки в ташкенте день рождения рахманинова музыкальный концерт в ташкенте куда пойти в ташкенте куда пойти на выходных 2 апреля 1 апреля в апреле русский дом в ташкенте россотрудничество

В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням

14:47 01.04.2023
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗа фортепиано
За фортепиано - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
© Sputnik / Владимир Песня
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Программа мероприятия включает концерты, оперу и научную конференцию, мастер-класс и многое другое.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Сегодня в столице стартует международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", сообщает Русский дом.
"Для участия в нем были приглашены известные музыканты из России, Великобритании, Германии, Швейцарии. И приоткрывая всего лишь одну тайну фестиваля – завтра на открытии впервые в Узбекистане прозвучит Первая симфония ре-минор Сергея Рахманинова", - рассказал заслуженный артист Узбекистан и ректор государственной консерватории Камолиддин Уринбаев.
Фестиваль продлится до 15 апреля в Государственной консерватории Узбекистана. В рамках фестиваля почти каждый день будут проходить разные музыкальные мероприятия:
1 апреля — открытие фестиваля в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана.

3 апреля — концерт фортепианных дуэтов.

4 апреля — вечер фортепианных концертов.

5 апреля — музыкальное приношение Сергею Рахманинову.

6 апреля — концерт камерной музыки.

7 апреля — концерт симфонической музыки.

8 апреля — вечер вокальной музыки.

10 апреля — международная научно-практическая конференция "Рахманиновская весна в Ташкенте".

11 апреля — мастер-класс от профессора РАМ им. Гнесиных Елены Бабичевой. Концерт симфонической музыки.

12 апреля — конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения Сергея Рахманинова.

13 апреля — концерты камерной музыки.

14 апреля — опера "Алеко", концерт фортепианной музыки, концерт вокальной музыки.

15 апреля — закрытие фестиваля.
Напомним, фестиваль проходит в честь 150-летия российского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.
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