В Ташкенте стартует фестиваль "Рахманиновская весна" – программа по дням
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Программа мероприятия включает концерты, оперу и научную конференцию, мастер-класс и многое другое.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Сегодня в столице стартует международный музыкальный фестиваль "Рахманиновская весна", сообщает Русский дом.
"Для участия в нем были приглашены известные музыканты из России, Великобритании, Германии, Швейцарии. И приоткрывая всего лишь одну тайну фестиваля – завтра на открытии впервые в Узбекистане прозвучит Первая симфония ре-минор Сергея Рахманинова", - рассказал заслуженный артист Узбекистан и ректор государственной консерватории Камолиддин Уринбаев.
Фестиваль продлится до 15 апреля в Государственной консерватории Узбекистана. В рамках фестиваля почти каждый день будут проходить разные музыкальные мероприятия:
1 апреля — открытие фестиваля в Большом зале Государственной консерватории Узбекистана.
3 апреля — концерт фортепианных дуэтов.
4 апреля — вечер фортепианных концертов.
5 апреля — музыкальное приношение Сергею Рахманинову.
6 апреля — концерт камерной музыки.
7 апреля — концерт симфонической музыки.
8 апреля — вечер вокальной музыки.
10 апреля — международная научно-практическая конференция "Рахманиновская весна в Ташкенте".
11 апреля — мастер-класс от профессора РАМ им. Гнесиных Елены Бабичевой. Концерт симфонической музыки.
12 апреля — конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения Сергея Рахманинова.
13 апреля — концерты камерной музыки.
14 апреля — опера "Алеко", концерт фортепианной музыки, концерт вокальной музыки.
15 апреля — закрытие фестиваля.
3 апреля — концерт фортепианных дуэтов.
4 апреля — вечер фортепианных концертов.
5 апреля — музыкальное приношение Сергею Рахманинову.
6 апреля — концерт камерной музыки.
7 апреля — концерт симфонической музыки.
8 апреля — вечер вокальной музыки.
10 апреля — международная научно-практическая конференция "Рахманиновская весна в Ташкенте".
11 апреля — мастер-класс от профессора РАМ им. Гнесиных Елены Бабичевой. Концерт симфонической музыки.
12 апреля — конкурс на лучшее исполнение фортепианного произведения Сергея Рахманинова.
13 апреля — концерты камерной музыки.
14 апреля — опера "Алеко", концерт фортепианной музыки, концерт вокальной музыки.
15 апреля — закрытие фестиваля.
Напомним, фестиваль проходит в честь 150-летия российского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.
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