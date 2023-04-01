https://uz.sputniknews.ru/20230401/freski-afrasiaba-vernuli-v-uzbekistan--foto--33438857.html
Фрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото
Фрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото
Артефакт вернули на родину после выставки во французском Лувре.
2023-04-01T14:10+0500
2023-04-01T14:10+0500
2023-04-01T14:11+0500
культура
узбекистан
фрески
самарканд
музей
выставка
лувр
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Фрески, которые были на выставке в Париже, вернули в экспозицию музея Афрасиаба, передает Агентство культурного наследия республики.Уникальные артефакты выставляли на выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", посвященной культурному наследию республики. Она проходила в Лувре с ноября по март.Всего в экспозицию вошло 138 экспонатов из 16 музеев страны. При этом специально для мероприятия отреставрировали более 70 редких предметов.Фрески Афрасиаба – это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаба в Самарканде. Сейчас они хранятся в Самаркандском историческом музее "Афрасиаб".Читайте также:
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фото фрески афрасиаба вернули в узбекистан великолепие оазисов узбекистана на пересечении караванных путей выставка в париже лувр культурное наследие узбекистана что показывали экспозиция предметы культура история узбекистана новости культуры новость самарканд музей афрасиаб
фото фрески афрасиаба вернули в узбекистан великолепие оазисов узбекистана на пересечении караванных путей выставка в париже лувр культурное наследие узбекистана что показывали экспозиция предметы культура история узбекистана новости культуры новость самарканд музей афрасиаб
Фрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото
14:10 01.04.2023 (обновлено: 14:11 01.04.2023)
Уникальный артефакт вернули на родину после выставки во французском Лувре.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
Фрески, которые были на выставке в Париже, вернули в экспозицию музея Афрасиаба, передает
Агентство культурного наследия республики.
Уникальные артефакты выставляли
на выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", посвященной культурному наследию республики. Она проходила в Лувре с ноября по март.
Всего в экспозицию вошло 138 экспонатов из 16 музеев страны. При этом специально для мероприятия отреставрировали более 70 редких предметов.
Фрески Афрасиаба – это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаба в Самарканде. Сейчас они хранятся в Самаркандском историческом музее "Афрасиаб".