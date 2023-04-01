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Фрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото

Фрески Афрасиаба вернули в Узбекистан – фото

Артефакт вернули на родину после выставки во французском Лувре.

2023-04-01T14:10+0500

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культура

узбекистан

фрески

самарканд

музей

выставка

лувр

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Фрески, которые были на выставке в Париже, вернули в экспозицию музея Афрасиаба, передает Агентство культурного наследия республики.Уникальные артефакты выставляли на выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", посвященной культурному наследию республики. Она проходила в Лувре с ноября по март.Всего в экспозицию вошло 138 экспонатов из 16 музеев страны. При этом специально для мероприятия отреставрировали более 70 редких предметов.Фрески Афрасиаба – это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаба в Самарканде. Сейчас они хранятся в Самаркандском историческом музее "Афрасиаб".Читайте также:

узбекистан

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