https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnyy-teatralnyy-festival--33443486.html

В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль

В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль

В Ташкенте выступят российские артисты со спектаклем "Жребий".

2023-04-01T19:08+0500

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культура

узбекистан

театр

фестиваль

снг

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Ташкенте пройдет показ спектакля "Жребий" в рамках международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Об этом сообщает пресс-служба театра.Выступления состоятся 27 и 28 апреля на сцене Академического русского драматического театра республики.Кроме того, с апреля по май постановки в рамках фестиваля пройдут и в других странах СНГ – Казахстане, Армении и Кыргызстане.Читайте также:

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