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В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль
В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль
В Ташкенте выступят российские артисты со спектаклем "Жребий".
2023-04-01T19:08+0500
2023-04-01T19:08+0500
культура
узбекистан
театр
фестиваль
снг
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Ташкенте пройдет показ спектакля "Жребий" в рамках международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Об этом сообщает пресс-служба театра.Выступления состоятся 27 и 28 апреля на сцене Академического русского драматического театра республики.Кроме того, с апреля по май постановки в рамках фестиваля пройдут и в других странах СНГ – Казахстане, Армении и Кыргызстане.Читайте также:
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в узбекистане пройдет международный театральный фестиваль где купить билеты спектакль жребий академический русский драматический театр программа театр в ташкенте куда сходить в ташкенте узбекистан новости культуры новость культура
в узбекистане пройдет международный театральный фестиваль где купить билеты спектакль жребий академический русский драматический театр программа театр в ташкенте куда сходить в ташкенте узбекистан новости культуры новость культура

В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль

19:08 01.04.2023
© Министерство культуры Российской ФедерацииКак проходят Дни узбекской культуры в России
Как проходят Дни узбекской культуры в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
© Министерство культуры Российской Федерации
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На сцене Академического русского драматического театра российские артисты со спектаклем "Жребий".
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Ташкенте пройдет показ спектакля "Жребий" в рамках международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Выступления состоятся 27 и 28 апреля на сцене Академического русского драматического театра республики.
Кроме того, с апреля по май постановки в рамках фестиваля пройдут и в других странах СНГ – Казахстане, Армении и Кыргызстане.
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