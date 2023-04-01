https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnyy-teatralnyy-festival--33443486.html
В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль
В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль
В Ташкенте выступят российские артисты со спектаклем "Жребий".
2023-04-01T19:08+0500
2023-04-01T19:08+0500
2023-04-01T19:08+0500
культура
узбекистан
театр
фестиваль
снг
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Ташкенте пройдет показ спектакля "Жребий" в рамках международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Об этом сообщает пресс-служба театра.Выступления состоятся 27 и 28 апреля на сцене Академического русского драматического театра республики.Кроме того, с апреля по май постановки в рамках фестиваля пройдут и в других странах СНГ – Казахстане, Армении и Кыргызстане.Читайте также:
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в узбекистане пройдет международный театральный фестиваль где купить билеты спектакль жребий академический русский драматический театр программа театр в ташкенте куда сходить в ташкенте узбекистан новости культуры новость культура
в узбекистане пройдет международный театральный фестиваль где купить билеты спектакль жребий академический русский драматический театр программа театр в ташкенте куда сходить в ташкенте узбекистан новости культуры новость культура
В Узбекистане пройдет международный театральный фестиваль
На сцене Академического русского драматического театра российские артисты со спектаклем "Жребий".
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
В Ташкенте пройдет показ спектакля "Жребий" в рамках международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева. Об этом сообщает пресс-служба театра
.
Выступления состоятся 27 и 28 апреля на сцене Академического русского драматического театра республики.
Кроме того, с апреля по май постановки в рамках фестиваля пройдут и в других странах СНГ – Казахстане, Армении и Кыргызстане.