Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности

Встреча прошла в технологическом парке.

2023-03-31T18:07+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33418458_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_455679a5208b26418814a1bbbd6bb98e.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмский филиал IT-парка программных продуктов и информационных технологий, передает пресс-служба главы государства.Кроме того, в комплексе создали условия для проведения курсов и оказания услуг из-за рубежам. Планируется, что экспорт в этом году составит $3 млн.Также президент встретился с резидентами и молодыми специалистами IT-парка, которые поделились с ним предложения по развитию отрасли. По итогу визита ответственным лицам отдали соответствующие распоряжения.Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Хорезмскую область. Читайте также:

