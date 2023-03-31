https://uz.sputniknews.ru/20230331/prezident-uzbekistana-vstretilsya-s-it-spetsialistami--podrobnosti--33420944.html
Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности
Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности
Встреча прошла в технологическом парке.
2023-03-31T18:07+0500
2023-03-31T18:07+0500
2023-03-31T18:07+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
it-технологии
хорезм
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмский филиал IT-парка программных продуктов и информационных технологий, передает пресс-служба главы государства.Кроме того, в комплексе создали условия для проведения курсов и оказания услуг из-за рубежам. Планируется, что экспорт в этом году составит $3 млн.Также президент встретился с резидентами и молодыми специалистами IT-парка, которые поделились с ним предложения по развитию отрасли. По итогу визита ответственным лицам отдали соответствующие распоряжения.Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Хорезмскую область. Читайте также:
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президент узбекистана встретился с it специалистами хорезмский филиал it парка программных продуктов и информационных технологий хорезм информатика где учиться в хорезме it в узбекистане развитие технологий шавкат мирзиёев встретился с it специалистами ит информационные технологии
президент узбекистана встретился с it специалистами хорезмский филиал it парка программных продуктов и информационных технологий хорезм информатика где учиться в хорезме it в узбекистане развитие технологий шавкат мирзиёев встретился с it специалистами ит информационные технологии
Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности
Встреча прошла в технологическом парке, в котором обучают специалистов, а также оказывают IT услуги.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмский филиал IT-парка программных продуктов и информационных технологий, передает пресс-служба
главы государства.
"Комплекс, построенный за более чем 15 млрд сумов, способен обучать информационным технологиям 4,5 тыс. молодых людей и оказывать IT-услуги. Здесь молодежь может овладеть современными профессиями и найти свое место в жизни. В самом технопарке занято 250 юношей и девушек",- отметила пресс-служба.
Кроме того, в комплексе создали условия для проведения курсов и оказания услуг из-за рубежам. Планируется, что экспорт в этом году составит $3 млн.
Также президент встретился с резидентами и молодыми специалистами IT-парка, которые поделились с ним предложения по развитию отрасли. По итогу визита ответственным лицам отдали соответствующие распоряжения.
Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл
с рабочим визитом в Хорезмскую область.