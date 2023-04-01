https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-uzbekistane-zapustili-prilojenie-po-referendumu--foto--33436873.html

В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото

В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото

Приложение работает на узбекском, каракалпакском и русском языках.

2023-04-01T12:52+0500

2023-04-01T12:52+0500

2023-04-01T12:52+0500

общество

узбекистан

референдум

конституция

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции.Приложение содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.Для удобства пользователей информацию в сервисе поделили на разделы: нормативно-правовые акты, избирательная комиссия, методические рекомендации, учебные материалы и библиотека.Материалы доступны на трех языках – узбекском, каракалпакском и русском. Приложение работает в тестовом режиме, его уже можно скачать на онлайн-платформах.Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в конституцию. Читайте также:

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