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https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-uzbekistane-zapustili-prilojenie-po-referendumu--foto--33436873.html
В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото
В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото
Приложение работает на узбекском, каракалпакском и русском языках.
2023-04-01T12:52+0500
2023-04-01T12:52+0500
общество
узбекистан
референдум
конституция
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции.Приложение содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.Для удобства пользователей информацию в сервисе поделили на разделы: нормативно-правовые акты, избирательная комиссия, методические рекомендации, учебные материалы и библиотека.Материалы доступны на трех языках – узбекском, каракалпакском и русском. Приложение работает в тестовом режиме, его уже можно скачать на онлайн-платформах.Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в конституцию. Читайте также:
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В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото

12:52 01.04.2023
© Марказий сайлов комиссиясиРеферендум 2023 мобил иловаси
Референдум 2023 мобил иловаси - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
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Пользователи сервиса могут узнать всю необходимую информацию о референдуме на трех языках.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции.
Приложение содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.
Для удобства пользователей информацию в сервисе поделили на разделы: нормативно-правовые акты, избирательная комиссия, методические рекомендации, учебные материалы и библиотека.
Материалы доступны на трех языках – узбекском, каракалпакском и русском. Приложение работает в тестовом режиме, его уже можно скачать на онлайн-платформах.
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в конституцию.
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