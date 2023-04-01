В Узбекистане запустили приложение по референдуму – фото
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Пользователи сервиса могут узнать всю необходимую информацию о референдуме на трех языках.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В Узбекистане запустили мобильное приложение о предстоящем референдуме по Конституции.
Приложение содержит всю необходимую информацию об организации, проведении и ходе голосования.
Для удобства пользователей информацию в сервисе поделили на разделы: нормативно-правовые акты, избирательная комиссия, методические рекомендации, учебные материалы и библиотека.
Материалы доступны на трех языках – узбекском, каракалпакском и русском. Приложение работает в тестовом режиме, его уже можно скачать на онлайн-платформах.
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
© SputnikВ Узбекистане запустили приложение по референдуму
В Узбекистане запустили приложение по референдуму
© Sputnik
Напомним, 30 апреля в республике пройдет референдум по вопросу о поправках в конституцию.
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