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https://uz.sputniknews.ru/20230403/kak-uvelichat-moschnost-gidroenergetiki-uzbekistana-podrobnosti-33471113.html
Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности
Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности
В республике, в частности, построят новые ГЭС и солнечные фотоэлектростанции, наладят производство гидроагрегатов
2023-04-03T14:08+0500
2023-04-03T14:55+0500
экономика
узбекистан
постановление
гэс
электроэнергия
инновации
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему реформированию гидроэнергетической сферы".Так, документ предусматривает в 2023 году строительство:Кроме того, "Узбекгидроэнерго" реализует меры по диверсификации отрасли, которые предполагают:Также до конца 2024 года планируют внедрить проект "Цифровая трансформация сферы гидроэнергетики", который предусматривает объединение гидроэлектростанций и водохранилищ в единую защищенную корпоративную сеть.При этом автоматизируют контрольно-измерительные приборы и внедрят систему получения, хранения, обработки и анализа данных в водохранилищах.Чтобы повысить точность прогноза объема воды, поступающей в водохранилища, будут использовать современные технологии и программное обеспечение.Читайте также:
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узбекистан гэс шавкат мирзиёев постановление солнечные фотоэлектростанции электроэнергия гидроагрегаты электростанция диверсификация водохранилище инновационные технологии
узбекистан гэс шавкат мирзиёев постановление солнечные фотоэлектростанции электроэнергия гидроагрегаты электростанция диверсификация водохранилище инновационные технологии

Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности

14:08 03.04.2023 (обновлено: 14:55 03.04.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровГЭС в Ташкентской области. Иллюстративное фото
ГЭС в Ташкентской области. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В республике, в частности, построят новые ГЭС и солнечные фотоэлектростанции, внедрят "зеленые сертификаты" для электроэнергии, наладят производство гидроагрегатов.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему реформированию гидроэнергетической сферы".
Так, документ предусматривает в 2023 году строительство:
Юкорипскемской, Коронгитугайской, Толдиксойской гидроэлектростанций, каскада Ойгаинских гидроэлектростанций и Юкорипскемской гидроаккумулирующей электростанции суммарной мощностью 876 МВт — в Бостанлыкском районе Ташкентской области;
каскада Нарынских гидроэлектростанций суммарной мощностью 225 МВт — на реке Нарын в Наманганской области;
каскада Юкоритупалангских гидроэлектростанций суммарной мощностью 264 МВт — в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области.
Кроме того, "Узбекгидроэнерго" реализует меры по диверсификации отрасли, которые предполагают:
использование пустующих земельных площадей на территориях, прилегающих к гидроэлектростанциям и водохранилищам, путем строительства на них солнечных фотоэлектростанций;
выработку с 1 августа 2023 года дополнительной электроэнергии путем широкого внедрения безнапорных инновационных технологий на реках и каналах в регионах республики;
внедрение до 1 июня 2023 года совместно с Министерством экономики и финансов "зеленого сертификата" для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях;
производство гидроагрегатов на базе подведомственных предприятий мощностью до 1 МВт — до 1 января 2024 года, мощностью до 15 МВт — до 1 января 2025 года;
строительство гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций мощностью свыше 5 МВт на основе условий государственно-частного партнерства (ГЧП).
Также до конца 2024 года планируют внедрить проект "Цифровая трансформация сферы гидроэнергетики", который предусматривает объединение гидроэлектростанций и водохранилищ в единую защищенную корпоративную сеть.
При этом автоматизируют контрольно-измерительные приборы и внедрят систему получения, хранения, обработки и анализа данных в водохранилищах.
Чтобы повысить точность прогноза объема воды, поступающей в водохранилища, будут использовать современные технологии и программное обеспечение.
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