Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности
14:08 03.04.2023 (обновлено: 14:55 03.04.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровГЭС в Ташкентской области. Иллюстративное фото
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В республике, в частности, построят новые ГЭС и солнечные фотоэлектростанции, внедрят "зеленые сертификаты" для электроэнергии, наладят производство гидроагрегатов.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему реформированию гидроэнергетической сферы".
Так, документ предусматривает в 2023 году строительство:
Юкорипскемской, Коронгитугайской, Толдиксойской гидроэлектростанций, каскада Ойгаинских гидроэлектростанций и Юкорипскемской гидроаккумулирующей электростанции суммарной мощностью 876 МВт — в Бостанлыкском районе Ташкентской области;
каскада Нарынских гидроэлектростанций суммарной мощностью 225 МВт — на реке Нарын в Наманганской области;
каскада Юкоритупалангских гидроэлектростанций суммарной мощностью 264 МВт — в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области.
Кроме того, "Узбекгидроэнерго" реализует меры по диверсификации отрасли, которые предполагают:
использование пустующих земельных площадей на территориях, прилегающих к гидроэлектростанциям и водохранилищам, путем строительства на них солнечных фотоэлектростанций;
выработку с 1 августа 2023 года дополнительной электроэнергии путем широкого внедрения безнапорных инновационных технологий на реках и каналах в регионах республики;
внедрение до 1 июня 2023 года совместно с Министерством экономики и финансов "зеленого сертификата" для электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях;
производство гидроагрегатов на базе подведомственных предприятий мощностью до 1 МВт — до 1 января 2024 года, мощностью до 15 МВт — до 1 января 2025 года;
строительство гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций мощностью свыше 5 МВт на основе условий государственно-частного партнерства (ГЧП).
Также до конца 2024 года планируют внедрить проект "Цифровая трансформация сферы гидроэнергетики", который предусматривает объединение гидроэлектростанций и водохранилищ в единую защищенную корпоративную сеть.
При этом автоматизируют контрольно-измерительные приборы и внедрят систему получения, хранения, обработки и анализа данных в водохранилищах.
Чтобы повысить точность прогноза объема воды, поступающей в водохранилища, будут использовать современные технологии и программное обеспечение.
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