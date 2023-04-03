https://uz.sputniknews.ru/20230403/kak-uvelichat-moschnost-gidroenergetiki-uzbekistana-podrobnosti-33471113.html

Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности

Как увеличат мощность гидроэнергетики Узбекистана — подробности

В республике, в частности, построят новые ГЭС и солнечные фотоэлектростанции, наладят производство гидроагрегатов

2023-04-03T14:08+0500

2023-04-03T14:08+0500

2023-04-03T14:55+0500

экономика

узбекистан

постановление

гэс

электроэнергия

инновации

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему реформированию гидроэнергетической сферы".Так, документ предусматривает в 2023 году строительство:Кроме того, "Узбекгидроэнерго" реализует меры по диверсификации отрасли, которые предполагают:Также до конца 2024 года планируют внедрить проект "Цифровая трансформация сферы гидроэнергетики", который предусматривает объединение гидроэлектростанций и водохранилищ в единую защищенную корпоративную сеть.При этом автоматизируют контрольно-измерительные приборы и внедрят систему получения, хранения, обработки и анализа данных в водохранилищах.Чтобы повысить точность прогноза объема воды, поступающей в водохранилища, будут использовать современные технологии и программное обеспечение.Читайте также:

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