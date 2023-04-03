https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-uzbekistane-izmenyat-pravila-vydeleniya-zemli-dlya-stroitelstva-malyx-ges-33468468.html
В Узбекистане изменят правила выделения земли под малые ГЭС
В Узбекистане изменят правила выделения земли под малые ГЭС
Президент республики подписал соответствующее постановление.
2023-04-03T12:25+0500
2023-04-03T12:25+0500
2023-04-03T12:56+0500
общество
узбекистан
земля
строительство
гэс
новый закон
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, с 1 мая 2023 года частным инвесторам будут выделять землю под строительство микро- и малых ГЭС мощностью до 5 МВт по новым правилам.На открытом электронном портале автоматизированной информационной системы Уегеlекtron размещают сведения о земельных участках, предназначенных для строительства микро- и малых гидроэлектростанций. Эта информацию вносят Министерство энергетики, АО "Узбекгидроэнерго", а также инициативные предприниматели.Отбор участков для выставления на электронный онлайн-аукцион проводят компетентные органы. После этого землю выставляют хокимияты районов (городов) на электронный онлайн-аукцион.При этом купить их для строительства микро- и малых ГЭС можно исключительно на правах аренды. Победитель электронного онлайн-аукциона заключает договор аренды земельного участка с хокимом района (города), а также договор закупки произведенной электроэнергии — с соответствующим компетентным органом.Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2023 — 2030 годы предусматривает:
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в узбекистане изменят правила выделения земли для строительства гэс президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал новый закон какой гидроэлектростанция энергетика в узбекистана мощности экономика новости новость
в узбекистане изменят правила выделения земли для строительства гэс президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал новый закон какой гидроэлектростанция энергетика в узбекистана мощности экономика новости новость
В Узбекистане изменят правила выделения земли под малые ГЭС
12:25 03.04.2023 (обновлено: 12:56 03.04.2023)
Президент республики подписал постановление о новом порядке получения земель для строительства малых ГЭС.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Согласно постановлению
президента Шавката Мирзиёева,
с 1 мая 2023 года частным инвесторам будут выделять землю под строительство микро- и малых ГЭС мощностью до 5 МВт по новым правилам.
На открытом электронном портале автоматизированной информационной системы Уегеlекtron размещают сведения о земельных участках, предназначенных для строительства микро- и малых гидроэлектростанций. Эта информацию вносят Министерство энергетики, АО "Узбекгидроэнерго", а также инициативные предприниматели.
Отбор участков для выставления на электронный онлайн-аукцион проводят компетентные органы. После этого землю выставляют хокимияты районов (городов) на электронный онлайн-аукцион.
При этом купить их для строительства микро- и малых ГЭС можно исключительно на правах аренды. Победитель электронного онлайн-аукциона заключает договор аренды земельного участка с хокимом района (города), а также договор закупки произведенной электроэнергии — с соответствующим компетентным органом.
Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2023 — 2030 годы предусматривает:
целевые показатели развития гидроэнергетики;
перечень 9 проектов суммарной мощностью 748,5 МВт, включенных в Инвестиционную программу на 2023 — 2025 годы и которые реализуют в 2023 — 2027 годах;
перечень 47 инвестиционных проектов суммарной мощностью 2749 МВт, направленных на улучшение использования имеющегося гидрологического потенциала, создание новых и модернизацию действующих мощностей гидроэлектростанций в 2024 — 2030 годах;
перечень оборудования, комплектующих и запасных частей, необходимых для строительства и работы малых гидроэлектростанций.