https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-uzbekistane-izmenyat-pravila-vydeleniya-zemli-dlya-stroitelstva-malyx-ges-33468468.html

В Узбекистане изменят правила выделения земли под малые ГЭС

В Узбекистане изменят правила выделения земли под малые ГЭС

Президент республики подписал соответствующее постановление.

2023-04-03T12:25+0500

2023-04-03T12:25+0500

2023-04-03T12:56+0500

общество

узбекистан

земля

строительство

гэс

новый закон

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, с 1 мая 2023 года частным инвесторам будут выделять землю под строительство микро- и малых ГЭС мощностью до 5 МВт по новым правилам.На открытом электронном портале автоматизированной информационной системы Уегеlекtron размещают сведения о земельных участках, предназначенных для строительства микро- и малых гидроэлектростанций. Эта информацию вносят Министерство энергетики, АО "Узбекгидроэнерго", а также инициативные предприниматели.Отбор участков для выставления на электронный онлайн-аукцион проводят компетентные органы. После этого землю выставляют хокимияты районов (городов) на электронный онлайн-аукцион.При этом купить их для строительства микро- и малых ГЭС можно исключительно на правах аренды. Победитель электронного онлайн-аукциона заключает договор аренды земельного участка с хокимом района (города), а также договор закупки произведенной электроэнергии — с соответствующим компетентным органом.Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2023 — 2030 годы предусматривает:

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в узбекистане изменят правила выделения земли для строительства гэс президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал новый закон какой гидроэлектростанция энергетика в узбекистана мощности экономика новости новость