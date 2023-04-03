https://uz.sputniknews.ru/20230403/mid-rossii-prokommentiroval-gibel-voenkora-tatarskogo-33462412.html
МИД России прокомментировал гибель военкора Татарского
МИД России прокомментировал гибель военкора Татарского
Мария Захарова опубликовала комментарий на сайте МИД России в связи с гибелью Владлена Татарского
2023-04-03T10:41+0500
2023-04-03T10:41+0500
2023-04-03T10:41+0500
россия
россия
мид рф
мария захарова
комментарий
журналист
гибель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0e/21783211_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9c7c95d42f56a445aa01fc02d6fe4249.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с гибелью российского военкора Владлена Татарского.В недавнем прошлом страны Запада боролись с экстремизмом и терроризмом, шли единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, против которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в таких странах, как США, Великобритания и Франция, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя, отметила Захарова.Напомним, что 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек. Погибший был военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).Предположительно взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают им необходимую помощь. В больницы доставлены 24 человека, в их числе подросток. Состояние шести оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве России.Также добавили, что в Киеве получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего.Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. "Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг”, — заключили в министерстве.Читайте также: Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ
россия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/0e/21783211_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d417a2fbc41f08097594e5296db96d03.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия мид россии мария захарова комментарий журналист гибель владлен татарский
россия мид россии мария захарова комментарий журналист гибель владлен татарский
МИД России прокомментировал гибель военкора Татарского
Отсутствие реакции Запада на убийство Татарского "говорит само за себя", считают во внешнеполитическом ведомстве.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik
. Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, написала
официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с гибелью российского военкора Владлена Татарского.
"Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие", — указали в комментарии на сайте МИД России.
В недавнем прошлом страны Запада боролись с экстремизмом и терроризмом, шли единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, против которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в таких странах, как США, Великобритания и Франция, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя, отметила Захарова.
Напомним, что 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек. Погибший был военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).
Предположительно взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.
По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают им необходимую помощь. В больницы доставлены 24 человека, в их числе подросток. Состояние шести оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве России.
"Ни по одному случаю насильственной гибели российского журналиста, которая оценивалась киевским режимом и его головорезами как "успех", ни западные страны, ни международные организации, ни зарубежные профессиональные сообщества не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия", — отметили в МИД России.
Также добавили, что в Киеве получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего.
Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. "Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг”, — заключили в министерстве.