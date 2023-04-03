https://uz.sputniknews.ru/20230403/mid-rossii-prokommentiroval-gibel-voenkora-tatarskogo-33462412.html

МИД России прокомментировал гибель военкора Татарского

МИД России прокомментировал гибель военкора Татарского

Мария Захарова опубликовала комментарий на сайте МИД России в связи с гибелью Владлена Татарского

2023-04-03T10:41+0500

2023-04-03T10:41+0500

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россия

мид рф

мария захарова

комментарий

журналист

гибель

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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Российские журналисты подвергаются угрозам расправы со стороны Киева при молчаливом игнорировании профильных международных структур, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с гибелью российского военкора Владлена Татарского.В недавнем прошлом страны Запада боролись с экстремизмом и терроризмом, шли единым фронтом по Парижу в защиту журналистов, против которых совершались теракты. Сегодня отсутствие реакции в таких странах, как США, Великобритания и Франция, учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя, отметила Захарова.Напомним, что 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек. Погибший был военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин).Предположительно взрывное устройство принесла одна из посетительниц вечера. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.По данным губернатора города, 25 человек пострадали, власти оказывают им необходимую помощь. В больницы доставлены 24 человека, в их числе подросток. Состояние шести оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве России.Также добавили, что в Киеве получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего.Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. "Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг”, — заключили в министерстве.Читайте также: Пять жителей Мелитополя госпитализированы после обстрела ВСУ

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