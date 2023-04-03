https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-fergane-aeroflot-zamenil-samolet-iz-za-texnicheskix-neispravnostey--33478681.html
В Фергане "Аэрофлот" заменил самолет из-за технических неисправностей
В Фергане "Аэрофлот" заменил самолет из-за технических неисправностей
Самолет пришлось заменить для безопасности пассажиров.
2023-04-03T18:03+0500
2023-04-03T18:03+0500
2023-04-03T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Сегодня в Фергане задержали вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Так, авиакомпания направила в Фергану дополнительный самолет из аэропорта Шереметьево. Рейс по маршруту Фергана — Ташкент перенесли с 05.45 на 17.30. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах.Напомним, в начале марта самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ташкенте из-за заболевшего пассажира. Читайте также:
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в фергане аэрофлот заменил самолет из-за неисправностей задержка рейса su1970 почему задерживают самолет причины аэрофлот фергана новости новость
в фергане аэрофлот заменил самолет из-за неисправностей задержка рейса su1970 почему задерживают самолет причины аэрофлот фергана новости новость
В Фергане "Аэрофлот" заменил самолет из-за технических неисправностей
18:03 03.04.2023 (обновлено: 18:10 03.04.2023)
Прибывший из Москвы в Фергану самолет пришлось заменить для безопасности пассажиров. Новый борт прибыл из Шереметьево.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Сегодня в Фергане задержали вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, передает пресс-служба Uzbekistan Airports
.
"3 апреля в 04.14 по ташкентскому времени произошла техническая неисправность в самолете авиакомпании "Аэрофлот", прибывшем из Москвы в Фергану (рейс SU1970) с 81 пассажиром на борту. Было принято решение сменить самолет для продолжения полета", — написано в сообщении компании.
Так, авиакомпания направила в Фергану дополнительный самолет из аэропорта Шереметьево. Рейс по маршруту Фергана — Ташкент перенесли с 05.45 на 17.30. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах.
Напомним, в начале марта самолет "Аэрофлота" экстренно сел
в Ташкенте из-за заболевшего пассажира.