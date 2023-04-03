https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-fergane-aeroflot-zamenil-samolet-iz-za-texnicheskix-neispravnostey--33478681.html

В Фергане "Аэрофлот" заменил самолет из-за технических неисправностей

В Фергане "Аэрофлот" заменил самолет из-за технических неисправностей

Самолет пришлось заменить для безопасности пассажиров.

2023-04-03T18:03+0500

2023-04-03T18:03+0500

2023-04-03T18:10+0500

общество

фергана

аэрофлот

самолет

проблема

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/05/18161884_0:113:3071:1841_1920x0_80_0_0_33927f7f5dd046d85948634936277d04.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Сегодня в Фергане задержали вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Так, авиакомпания направила в Фергану дополнительный самолет из аэропорта Шереметьево. Рейс по маршруту Фергана — Ташкент перенесли с 05.45 на 17.30. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах.Напомним, в начале марта самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Ташкенте из-за заболевшего пассажира. Читайте также:

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в фергане аэрофлот заменил самолет из-за неисправностей задержка рейса su1970 почему задерживают самолет причины аэрофлот фергана новости новость