https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-fotoohote-za-samoletami-tashkente-prinyali-uchastie-okolo-50-spotterov-33461613.html

В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров

В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров

Весенний споттинг собрал авиационных фотографов из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии

2023-04-03T09:56+0500

2023-04-03T09:56+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента прошел четвертый споттинг-тур, сообщает компания Uzbekistan Airports.Географию участников расширяют. В этот раз на мероприятие приехали почти 50 споттеров из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии. Среди участников также шесть юных фотографов.Всего подали более 100 заявок. При рассмотрении анкет учитывали такие критерии, как собственный сайт, блог или аккаунт в социальных сетях, посвященный авиационной теме, профессиональная техника, а также публикации на спецресурсах.Авиаспоттеры первые сфотографировали самолет новой региональной авиакомпании Silk Avia, который совсем недавно "одели" в фирменную ливрею и "выкатили" на поле.Кроме того, в их объектив попали самолеты Uzbekistan Airways, Wizz Air, Turkish Airlines, Air Arabia, Loong Air, Nile Air, AeroLogic, Air Astana.Напомним, первый официальный авиаспоттинг в Узбекистане провели 22 октября 2021 года. А 26 января 2022 года Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга", которое предусматривает постоянное проведение споттинг-туров.Читайте также:

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