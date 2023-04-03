Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-fotoohote-za-samoletami-tashkente-prinyali-uchastie-okolo-50-spotterov-33461613.html
В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров
В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров
Весенний споттинг собрал авиационных фотографов из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии
2023-04-03T09:56+0500
2023-04-03T10:08+0500
общество
узбекистан
россия
казахстан
беларусь
фотограф
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/03/33458868_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a1bd02c4420ade79e68978d7e6cfc1f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента прошел четвертый споттинг-тур, сообщает компания Uzbekistan Airports.Географию участников расширяют. В этот раз на мероприятие приехали почти 50 споттеров из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии. Среди участников также шесть юных фотографов.Всего подали более 100 заявок. При рассмотрении анкет учитывали такие критерии, как собственный сайт, блог или аккаунт в социальных сетях, посвященный авиационной теме, профессиональная техника, а также публикации на спецресурсах.Авиаспоттеры первые сфотографировали самолет новой региональной авиакомпании Silk Avia, который совсем недавно "одели" в фирменную ливрею и "выкатили" на поле.Кроме того, в их объектив попали самолеты Uzbekistan Airways, Wizz Air, Turkish Airlines, Air Arabia, Loong Air, Nile Air, AeroLogic, Air Astana.Напомним, первый официальный авиаспоттинг в Узбекистане провели 22 октября 2021 года. А 26 января 2022 года Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга", которое предусматривает постоянное проведение споттинг-туров.Читайте также:
узбекистан
россия
казахстан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/03/33458868_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e82b5e22581517ee3cd0077b4a420b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент самолеты споттинг фотоохота фотографы компания uzbekistan airports россия казахстан беларусь финляндия uzbekistan airways wizz air turkish airlines air arabia loong air nile air aerologic air astana
узбекистан ташкент самолеты споттинг фотоохота фотографы компания uzbekistan airports россия казахстан беларусь финляндия uzbekistan airways wizz air turkish airlines air arabia loong air nile air aerologic air astana

В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров

09:56 03.04.2023 (обновлено: 10:08 03.04.2023)
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
 Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Подписаться на
НовостиTelegram
Весенний споттинг собрал авиационных фотографов из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента прошел четвертый споттинг-тур, сообщает компания Uzbekistan Airports.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
 Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Географию участников расширяют. В этот раз на мероприятие приехали почти 50 споттеров из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии. Среди участников также шесть юных фотографов.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
 Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Всего подали более 100 заявок. При рассмотрении анкет учитывали такие критерии, как собственный сайт, блог или аккаунт в социальных сетях, посвященный авиационной теме, профессиональная техника, а также публикации на спецресурсах.
Авиаспоттеры первые сфотографировали самолет новой региональной авиакомпании Silk Avia, который совсем недавно "одели" в фирменную ливрею и "выкатили" на поле.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
 Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Кроме того, в их объектив попали самолеты Uzbekistan Airways, Wizz Air, Turkish Airlines, Air Arabia, Loong Air, Nile Air, AeroLogic, Air Astana.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
 Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Напомним, первый официальный авиаспоттинг в Узбекистане провели 22 октября 2021 года. А 26 января 2022 года Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга", которое предусматривает постоянное проведение споттинг-туров.
Читайте также:
Uzbekistan Airways запустила маршрут из Намангана в Нижневартовск
Узбекистан увеличил количество рейсов Владивосток — Ташкент
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0