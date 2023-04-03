В фотоохоте за самолетами в Ташкенте приняли участие около 50 споттеров
09:56 03.04.2023 (обновлено: 10:08 03.04.2023)
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Весенний споттинг собрал авиационных фотографов из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Международном аэропорту Ташкента прошел четвертый споттинг-тур, сообщает компания Uzbekistan Airports.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Географию участников расширяют. В этот раз на мероприятие приехали почти 50 споттеров из разных городов Узбекистана, а также из России, Казахстана, Беларуси и Финляндии. Среди участников также шесть юных фотографов.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Всего подали более 100 заявок. При рассмотрении анкет учитывали такие критерии, как собственный сайт, блог или аккаунт в социальных сетях, посвященный авиационной теме, профессиональная техника, а также публикации на спецресурсах.
Авиаспоттеры первые сфотографировали самолет новой региональной авиакомпании Silk Avia, который совсем недавно "одели" в фирменную ливрею и "выкатили" на поле.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Кроме того, в их объектив попали самолеты Uzbekistan Airways, Wizz Air, Turkish Airlines, Air Arabia, Loong Air, Nile Air, AeroLogic, Air Astana.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports" Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
Весенний споттинг в Международном аэропорту Ташкента
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Напомним, первый официальный авиаспоттинг в Узбекистане провели 22 октября 2021 года. А 26 января 2022 года Кабинет Министров принял постановление "О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга", которое предусматривает постоянное проведение споттинг-туров.
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