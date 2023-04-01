https://uz.sputniknews.ru/20230401/kakuyu-pomosch-okazyvayut-nujdayuschimsya-v-ramadan--podrobnosti--33440857.html
Какую помогают нуждающимся в Рамадан – подробности
Какую помогают нуждающимся в Рамадан – подробности
Представитель "Вакф" рассказал, какую помощь оказывает организация.
2023-04-01T16:38+0500
2023-04-01T16:38+0500
2023-04-01T20:00+0500
общество
священный месяц рамадан
помощь
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В месяц Рамадан проходит работа по поддержке нуждающихся слоев населения, рассказал глава информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф" Саидаброр Умаров.Так, в рамках проекта "Подарок Рамадана" за первую неделю месяца фонд сделал следующее:Общественный благотворительный фонд "Вакф" создали указом президента от 16 апреля 2018 года. В число его задач входят строительство, ремонт, реконструкция мечетей и зданий религиозных образовательных учреждений, материальная и социальная поддержка работников мечетей и мест паломничества, материальная и духовная поддержка нуждающихся в социальной защите, в том числе лиц с инвалидностью.В месяц Рамадан сами мусульмане оказывают помощь малоимущим, раздавая три вида милостыни:Фидия садака – милостыня, которую отдают те люди, которые вследствие болезни не могут держать пост;Садака аль-фитр – обязательное пожертвование, которое нужно отдать до наступления праздничной молитвы Ураза-Байрам;Закят – обязательная милостыня, которую выплачивают один раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.Читайте также:В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговлеЧто изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности
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какую помощь оказывают нуждающимся в рамадан священный месяц рамадан что делают традиции пост до какого числа что нужно делать новости новость фонд вакф саидаброр умаров благотворительность
какую помощь оказывают нуждающимся в рамадан священный месяц рамадан что делают традиции пост до какого числа что нужно делать новости новость фонд вакф саидаброр умаров благотворительность
Какую помогают нуждающимся в Рамадан – подробности
16:38 01.04.2023 (обновлено: 20:00 01.04.2023)
Представитель фонда "Вакф" рассказал, какую помощь оказывает организация в Рамадан.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В месяц Рамадан проходит работа по поддержке нуждающихся слоев населения, рассказал глава информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф" Саидаброр Умаров.
Так, в рамках проекта "Подарок Рамадана" за первую неделю месяца фонд сделал следующее:
выделил продовольственные товары на сумму 51, 8 млн. сумов для 320 семей;
выделил средства в размере 53, 6 млн. сумов для 44 граждан, нуждающихся в материальной помощи;
провел ифтара для около 500 граждан.
Общественный благотворительный фонд "Вакф" создали указом президента от 16 апреля 2018 года. В число его задач входят строительство, ремонт, реконструкция мечетей и зданий религиозных образовательных учреждений, материальная и социальная поддержка работников мечетей и мест паломничества, материальная и духовная поддержка нуждающихся в социальной защите, в том числе лиц с инвалидностью.
В месяц Рамадан сами мусульмане оказывают помощь малоимущим, раздавая три вида милостыни:
Фидия садака – милостыня, которую отдают те люди, которые вследствие болезни не могут держать пост;
Садака аль-фитр – обязательное пожертвование, которое нужно отдать до наступления праздничной молитвы Ураза-Байрам;
Закят – обязательная милостыня, которую выплачивают один раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.