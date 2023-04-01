https://uz.sputniknews.ru/20230401/kakuyu-pomosch-okazyvayut-nujdayuschimsya-v-ramadan--podrobnosti--33440857.html

Какую помогают нуждающимся в Рамадан – подробности

Какую помогают нуждающимся в Рамадан – подробности

Представитель "Вакф" рассказал, какую помощь оказывает организация.

2023-04-01T16:38+0500

2023-04-01T16:38+0500

2023-04-01T20:00+0500

общество

священный месяц рамадан

помощь

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В месяц Рамадан проходит работа по поддержке нуждающихся слоев населения, рассказал глава информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф" Саидаброр Умаров.Так, в рамках проекта "Подарок Рамадана" за первую неделю месяца фонд сделал следующее:Общественный благотворительный фонд "Вакф" создали указом президента от 16 апреля 2018 года. В число его задач входят строительство, ремонт, реконструкция мечетей и зданий религиозных образовательных учреждений, материальная и социальная поддержка работников мечетей и мест паломничества, материальная и духовная поддержка нуждающихся в социальной защите, в том числе лиц с инвалидностью.В месяц Рамадан сами мусульмане оказывают помощь малоимущим, раздавая три вида милостыни:Фидия садака – милостыня, которую отдают те люди, которые вследствие болезни не могут держать пост;Садака аль-фитр – обязательное пожертвование, которое нужно отдать до наступления праздничной молитвы Ураза-Байрам;Закят – обязательная милостыня, которую выплачивают один раз в год люди, имеющие определенный уровень достатка.Читайте также:В Узбекистане смягчат наказания за правонарушения в торговлеЧто изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробности

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

какую помощь оказывают нуждающимся в рамадан священный месяц рамадан что делают традиции пост до какого числа что нужно делать новости новость фонд вакф саидаброр умаров благотворительность