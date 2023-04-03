https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-podrobnosti-33458160.html

В Узбекистане произошло землетрясение — подробности

В Узбекистане произошло землетрясение — подробности

Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области в 518 км от Ташкента

2023-04-03T08:46+0500

2023-04-03T08:46+0500

2023-04-03T09:22+0500

общество

узбекистан

бухарская область

бухара

землетрясение

толчки

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане 2 апреля в 23.05 произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр находился в Бухарской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 518 км в юго-западном направлении.Читайте также:

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