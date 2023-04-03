https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-podrobnosti-33458160.html
В Узбекистане произошло землетрясение — подробности
В Узбекистане произошло землетрясение — подробности
Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области в 518 км от Ташкента
2023-04-03T08:46+0500
2023-04-03T08:46+0500
2023-04-03T09:22+0500
общество
узбекистан
бухарская область
бухара
землетрясение
толчки
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане 2 апреля в 23.05 произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр находился в Бухарской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 518 км в юго-западном направлении.Читайте также:
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узбекистан бухарская область бухара жондорский район землетрясение магнитуда республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга мчс
узбекистан бухарская область бухара жондорский район землетрясение магнитуда республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга мчс
В Узбекистане произошло землетрясение — подробности
08:46 03.04.2023 (обновлено: 09:22 03.04.2023)
Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области в 518 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
В Узбекистане 2 апреля в 23.05 произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр находился в Бухарской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 518 км в юго-западном направлении.