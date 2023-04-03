Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230403/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-podrobnosti-33458160.html
В Узбекистане произошло землетрясение — подробности
В Узбекистане произошло землетрясение — подробности
Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области в 518 км от Ташкента
2023-04-03T08:46+0500
2023-04-03T09:22+0500
общество
узбекистан
бухарская область
бухара
землетрясение
толчки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/31/2323113_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_15a4c40e6a412b786f53662290f52b4f.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане 2 апреля в 23.05 произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Эпицентр находился в Бухарской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 518 км в юго-западном направлении.Читайте также:
узбекистан
бухарская область
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/232/31/2323113_126:0:874:561_1920x0_80_0_0_193ad6109e8b69d9bb2c961ae23f79aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан бухарская область бухара жондорский район землетрясение магнитуда республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга мчс
узбекистан бухарская область бухара жондорский район землетрясение магнитуда республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга мчс

В Узбекистане произошло землетрясение — подробности

08:46 03.04.2023 (обновлено: 09:22 03.04.2023)
© Getty ImagesСейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2023
© Getty Images
Подписаться на
НовостиTelegram
Эпицентр находился в Жондорском районе Бухарской области в 518 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане 2 апреля в 23.05 произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр находился в Бухарской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 518 км в юго-западном направлении.
Читайте также:
Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС
"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0