https://uz.sputniknews.ru/20230404/do-poslednego-ukraintsa-dvadtsatiletnie-na-ukraine-pochti-zakonchilis-33484885.html

"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились

"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились

"До последнего украинца" — эту фразу слышали часто.

2023-04-04T09:07+0500

2023-04-04T09:07+0500

2023-04-04T09:44+0500

колумнисты

украина

украинский кризис

спецоперация

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Вспомним, еще накануне спецоперации, 1 февраля прошлого года, премьер Британии Борис Джонсон, сыгравший значительную роль в поджигании украинского конфликта, пребывая в Киеве, публично объявил: "Украинцы будут бороться до последней капли крови". Стоявший рядом с британским оратором глава киевского режима Владимир Зеленский никак не отреагировал на эти слова, лишь записав что-то на бумаге. Видимо, пометил наказ лондонского покровителя как собственную задачу, пишет колумнист РИА Новости. На днях Владимир Путин, комментируя решение Британии отправить на Украину снаряды с обедненным ураном, констатировал печальный факт: "Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца — уже не на словах, а на деле". Причем, заметьте, мы всегда это воспринимали как "трагедию украинского народа", призывая к прекращению кровопролития. Но Зеленский же записал в своих задачах: "До последней капли крови". Вот и исполняет.А на днях на масштабность этой трагедии невольно указала газета The Times, которая без устали ведет пропагандистскую антироссийскую кампанию на своих страницах. В очередном подобном материале ее военкор процитировал бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, который посоветовал обратить внимание на демографическое дерево его страны, указав на то, что там практически не осталось людей двадцатилетнего возраста.Газета решила проиллюстрировать слова экс-министра, выложив это дерево у себя на страницах. Бильд-редакторы The Times особо не мудрствовали, просто наложив друг на друга статистические данные ООН за 2021 и 2023 годы. Сравнение оказалось шокирующим. Видимо, поняв, насколько это выглядит ужасным для Украины, редакция позже тихонечко убрала графику со своего сайта, но та сохранилась в печатной версии издания.Данные статистического департамента ООН действительно подтверждают происходящее. Еще в прошлом году медианное значение численности двадцатилетних жителей Украины (и девушек, и юношей) достигало примерно 200 тысяч человек в каждой категории пола. А данные за нынешний год показывают, что юношей в возрастной категории 21 года осталось около 60 тысяч, а девушек и того меньше — где-то 50 тысяч. Представляете, какое падение численности всего за год!Стоит подчеркнуть, что речь идет не о цифрах, взятых с потолка. Таблица ссылается на официальные статические данные ежегодного издания World Population Prospects, которое выпускает Секретариат ООН. Причем составители таблиц подчеркивают, что они не берут во внимание изменения границ Украины за последние годы и фактически не учитывают военных потерь. То есть за основу взяты гораздо более завышенные показатели довоенной численности населения Украины — более 40 миллионов человек, хотя даже украинские чиновники еще до СВО признавали, что на деле там проживает порядка 30 миллионов.Кроме того, военные потери в таблицах ООН учитываются очень приблизительно. По большому счету, за основу статистики взяты лишь официальные данные миграционного учета и тот факт, что в прошлом году Украину покинуло более семи миллионов человек. То есть если к официальным данным ООН приплюсовать боевые потери ВСУ, колоссальность которых признается всеми, и утрату значительной части территорий, то можно смело делать вывод: двадцати-двадцатипятилетние парни и девушки на Украине фактически закончились! А это — самый репродуктивный возраст.Таким образом, приказ Джонсона воевать "до последнего украинца" Зеленский исполняет в точности. С подобными темпами падения численности детей и молодежи, которые ООН фиксирует на Украине, эту страну, эту территорию просто лишают будущего. А ведь Зеленский мог всего этого не допустить.Как верно заметил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, когда-то с Зеленского спросят: "Почему ты не предотвратил войну? Почему ты не сделал все, чтобы войны этой не было? А когда началась, почему ты не остановил ее?" Обязательно спросят! Если еще будет кому спрашивать.Читайте также:СВО: гарнизон "бахмутской фортеции" погибает и сдается

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