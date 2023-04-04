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Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео
Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео
Эрдоган участвовал в презентации первых электромобилей турецкого производства.Он пообещал подарить электрокар Шавкату Мирзиёеву
2023-04-04T11:47+0500
2023-04-04T12:22+0500
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
электромобиль
шавкат мирзиёев
подарок
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал подарить Шавкату Мирзиёеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба президента Турции.Первыми обладателями нового электрокара Togg T10X стали Эрдоган и его супруга Эмине.Турецкий лидер назвал выпуск первых электромобилей TOGG "осуществлением 60-летней мечты".Также он сказал, что новый электромобиль доставят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Читайте также: В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилейВ Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности
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турция реджеп тайип эрдоган электромобиль подарок шавкат мирзиёев
турция реджеп тайип эрдоган электромобиль подарок шавкат мирзиёев

Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео

11:47 04.04.2023 (обновлено: 12:22 04.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Узбекистан. Архивное фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Узбекистан. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Эрдоган участвовал в презентации первых электромобилей турецкого производства.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал подарить Шавкату Мирзиёеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба президента Турции.
Первыми обладателями нового электрокара Togg T10X стали Эрдоган и его супруга Эмине.
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2023
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым владельцем первого электрокара турецкого производства TOGG
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Турецкий лидер назвал выпуск первых электромобилей TOGG "осуществлением 60-летней мечты".
Также он сказал, что новый электромобиль доставят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
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В Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности
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