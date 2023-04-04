https://uz.sputniknews.ru/20230404/erdogan-obeschal-podarit-mirzieevu-elektromobil-33491780.html
Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео
Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео
Эрдоган участвовал в презентации первых электромобилей турецкого производства.Он пообещал подарить электрокар Шавкату Мирзиёеву
2023-04-04T11:47+0500
2023-04-04T11:47+0500
2023-04-04T12:22+0500
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
электромобиль
шавкат мирзиёев
подарок
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал подарить Шавкату Мирзиёеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба президента Турции.Первыми обладателями нового электрокара Togg T10X стали Эрдоган и его супруга Эмине.Турецкий лидер назвал выпуск первых электромобилей TOGG "осуществлением 60-летней мечты".Также он сказал, что новый электромобиль доставят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Читайте также: В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилейВ Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности
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турция реджеп тайип эрдоган электромобиль подарок шавкат мирзиёев
турция реджеп тайип эрдоган электромобиль подарок шавкат мирзиёев
Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео
11:47 04.04.2023 (обновлено: 12:22 04.04.2023)
Эрдоган участвовал в презентации первых электромобилей турецкого производства.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik
. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал подарить Шавкату Мирзиёеву электромобиль турецкого производства, сообщает
пресс-служба президента Турции.
Первыми обладателями нового электрокара Togg T10X стали Эрдоган и его супруга Эмине.
Турецкий лидер назвал выпуск первых электромобилей TOGG "осуществлением 60-летней мечты".
Также он сказал, что новый электромобиль доставят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.