https://uz.sputniknews.ru/20230404/erdogan-obeschal-podarit-mirzieevu-elektromobil-33491780.html

Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео

Президент Турции подарит Мирзиёеву турецкий электрокар — видео

Эрдоган участвовал в презентации первых электромобилей турецкого производства.Он пообещал подарить электрокар Шавкату Мирзиёеву

2023-04-04T11:47+0500

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2023-04-04T12:22+0500

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

электромобиль

шавкат мирзиёев

подарок

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган пообещал подарить Шавкату Мирзиёеву электромобиль турецкого производства, сообщает пресс-служба президента Турции.Первыми обладателями нового электрокара Togg T10X стали Эрдоган и его супруга Эмине.Турецкий лидер назвал выпуск первых электромобилей TOGG "осуществлением 60-летней мечты".Также он сказал, что новый электромобиль доставят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Читайте также: В Узбекистане могут начать производство зарядок для электромобилейВ Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности

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турция реджеп тайип эрдоган электромобиль подарок шавкат мирзиёев