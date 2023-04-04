https://uz.sputniknews.ru/20230404/k-chemu-mojet-privesti-chrezmernoe-uvlechenie-zoj--dietolog--33481733.html
К чему может привести чрезмерное увлечение ЗОЖ – диетолог
К чему может привести чрезмерное увлечение ЗОЖ – диетолог
Во время диеты нельзя полностью отказываться от любимой пищи.
2023-04-04T07:03+0500
2023-04-04T07:03+0500
2023-04-04T07:03+0500
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Жесткое следование ЗОЖ может негативно повлиять на отношение человека к еде, рассказал диетолог и тренер Джордан Стори в беседе с Daily Mail.Нездоровые отношения с едой могут в будущем привести к серьезным психологическим проблемам.Необязательно безукоризненно соблюдать диету. Немного "вредной" пищи не испортит диету, а даже поможет лучше перенести ее, считает диетолог.Любимые многими курица и брокколи не дадут организму необходимые полезные вещества и микроэлементы. Поэтому лучше не полностью отказаться от любимых "вредных" продуктов, а просто сократить их порции.Читайте также:
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к чему может привести чрезмерное увлечение зож здоровье правильное питание диета
к чему может привести чрезмерное увлечение зож здоровье правильное питание диета
К чему может привести чрезмерное увлечение ЗОЖ – диетолог
По мнению британского специалиста, во время диеты нельзя полностью отказываться от любимой пищи.
Жесткое следование ЗОЖ может негативно повлиять на отношение человека к еде, рассказал диетолог и тренер Джордан Стори в беседе с Daily Mail.
Нездоровые отношения с едой могут в будущем привести к серьезным психологическим проблемам.
"Мои слова "полюбите свою еду" означают, что вы должны получать удовольствие от еды, которую готовите и едите", — посоветовал специалист.
Необязательно безукоризненно соблюдать диету. Немного "вредной" пищи не испортит диету, а даже поможет лучше перенести ее, считает диетолог.
Любимые многими курица и брокколи не дадут организму необходимые полезные вещества и микроэлементы. Поэтому лучше не полностью отказаться от любимых "вредных" продуктов, а просто сократить их порции.