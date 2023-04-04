https://uz.sputniknews.ru/20230404/kakoy-frukt-pomojet-pri-bessonnitse--eksperty--33509596.html

Какой фрукт поможет при бессоннице – эксперты

Какой фрукт поможет при бессоннице – эксперты

Ученые выяснили, что нужно есть и пить для быстрого засыпания.

2023-04-04T22:00+0500

2023-04-04T22:00+0500

2023-04-04T22:00+0500

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бессонница

здоровье

фрукты

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Если в течение месяца по вечерам есть киви, то это положительно скажется на качестве сна. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британских экспертов.Также специалисты советуют при проблемах со сном отказаться от кофе и других содержащих кофеин напитков.Некачественный или недостаточный сон может привести к серьезным проблемам со здоровьем, снижению умственной и физической активности.Читайте также:

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