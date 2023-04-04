https://uz.sputniknews.ru/20230404/kakoy-frukt-pomojet-pri-bessonnitse--eksperty--33509596.html
Какой фрукт поможет при бессоннице – эксперты
Какой фрукт поможет при бессоннице – эксперты
Ученые выяснили, что нужно есть и пить для быстрого засыпания.
2023-04-04T22:00+0500
2023-04-04T22:00+0500
2023-04-04T22:00+0500
это интересно
мнение эксперта
бессонница
здоровье
фрукты
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Если в течение месяца по вечерам есть киви, то это положительно скажется на качестве сна. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британских экспертов.Также специалисты советуют при проблемах со сном отказаться от кофе и других содержащих кофеин напитков.Некачественный или недостаточный сон может привести к серьезным проблемам со здоровьем, снижению умственной и физической активности.Читайте также:
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какой фрукт поможет при бессоннице бессонница причины как избавиться от бессонницы как быстрее заснуть как заснуть здоровье советы врача советы эксперта
какой фрукт поможет при бессоннице бессонница причины как избавиться от бессонницы как быстрее заснуть как заснуть здоровье советы врача советы эксперта
Какой фрукт поможет при бессоннице – эксперты
Британские ученые выяснили, что нужно есть и пить для быстрого засыпания.
Если в течение месяца по вечерам есть киви, то это положительно скажется на качестве сна. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британских экспертов.
"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна",- пишет британское издание.
Также специалисты советуют при проблемах со сном отказаться от кофе и других содержащих кофеин напитков.
Некачественный или недостаточный сон может привести к серьезным проблемам со здоровьем, снижению умственной и физической активности.