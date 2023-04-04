https://uz.sputniknews.ru/20230404/peterburgskiy-politeh-samgu-otkryli-nauchno-obrazovatelnyy-tehnologicheskiy-centr-33496677.html

Петербургский Политех и СамГУ открыли Научно-образовательный технологический центр

Петербургский Политех и СамГУ открыли Научно-образовательный технологический центр

В рамках открытия центра в Узбекистане также официально стартовали "Дни Политеха"

2023-04-04T13:02+0500

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общество

узбекистан

россия

санкт-петербург

самарканд

центр

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соглашение

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова (СамГУ) открыли в Самарканде Научно-образовательный технологический центр, сообщает пресс-служба российского вуза.Центр объединил виртуальные, зеркальные, совместные лаборатории и будет работать на площадке СамГУ постоянно.Еще до официального открытия здесь начали работу лаборатории по технологиям обработки материалов и прикладной физике. В ближайшее время планируют добавить еще несколько актуальных направлений.Школу провели в гибридном формате: были как онлайн лекции, так и очные занятия. Использовали виртуальные лаборатории, когда слушатели школы, находясь в Самарканде, могли взаимодействовать с оборудованием СПбПУ.Также Политех привез в СамГУ фотовыставку, которая отражает глубину связей как между Россией и Узбекистаном, так и между двумя вузами.Так, посетители познакомились со 125-летней историей политехнического университета, достижениями и открытиями великих политехников.Руководители СПбПУ и СамГУ подписали Соглашение о партнерстве и Дорожную карту на 2023 — 2025 годы, которые укрепят и расширят актуальные направления сотрудничества.

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