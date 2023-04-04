Петербургский Политех и СамГУ открыли Научно-образовательный технологический центр
13:02 04.04.2023 (обновлено: 13:21 04.04.2023)
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаоткрытие Научно-образовательного технологического центра
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
В рамках открытия центра в Узбекистане также стартовали "Дни Политеха".
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова (СамГУ) открыли в Самарканде Научно-образовательный технологический центр, сообщает пресс-служба российского вуза.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаОткрытие Научно-образовательного технологического центра
Открытие Научно-образовательного технологического центра
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
Центр объединил виртуальные, зеркальные, совместные лаборатории и будет работать на площадке СамГУ постоянно.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаоткрытие Научно-образовательного технологического центра
открытие Научно-образовательного технологического центра
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
Еще до официального открытия здесь начали работу лаборатории по технологиям обработки материалов и прикладной физике. В ближайшее время планируют добавить еще несколько актуальных направлений.
"Год назад мы договорились о том, что объединим потенциал наших университетов для реализации двух проектов: создания совместных лабораторий и системы подготовки кадров. И первые результаты уже получили — сегодня мы открываем совместный технологический центр и вручим удостоверения слушателям совместной инженерной школы", — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.
Школу провели в гибридном формате: были как онлайн лекции, так и очные занятия. Использовали виртуальные лаборатории, когда слушатели школы, находясь в Самарканде, могли взаимодействовать с оборудованием СПбПУ.
"Я надеюсь, что проведение совместной политехнической инженерной школы станет ярким ежегодным событием и позволит полностью выполнить нашу миссию по подготовке квалифицированных кадров для Самарканда и Санкт-Петербурга", — подчеркнул Андрей Рудской.
Также Политех привез в СамГУ фотовыставку, которая отражает глубину связей как между Россией и Узбекистаном, так и между двумя вузами.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаоткрытие Научно-образовательного технологического центра
открытие Научно-образовательного технологического центра
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
Так, посетители познакомились со 125-летней историей политехнического университета, достижениями и открытиями великих политехников.
Руководители СПбПУ и СамГУ подписали Соглашение о партнерстве и Дорожную карту на 2023 — 2025 годы, которые укрепят и расширят актуальные направления сотрудничества.