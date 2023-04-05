https://uz.sputniknews.ru/20230405/arest-trampa-privel-k-konstitutsionnomu-krizisu-ssha-33521097.html

Арест Трампа привел к конституционному кризису США

Арест Трампа привел к конституционному кризису США

В Нью-Йорке и Вашингтоне на улицы вывели весь состав полицейских.

2023-04-05T09:06+0500

2023-04-05T09:06+0500

2023-04-05T09:30+0500

колумнисты

автор

дональд трамп

сша

суд

обвинение

мнение эксперта

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Со всех концов страны в Нью-Йорк едут караваны машин. Водители бибикают, пассажиры размахивают американскими флагами. Люди на обочинах машут им руками и поднимают плакаты "Сделаем Америку снова великой!", пишет колумнист РИА Новости. Так сторонники Дональда Трампа выражают поддержку своему президенту. Его сегодняшний арест окончательно расколол Америку. Гражданское противостояние грозит перерасти в реально "большой бадабум".Задумка демократического истеблишмента — а именно его усердно обслуживает прокурор Манхэттена — была в том, чтобы максимально унизить Трампа, уничтожив его в глазах избирателей. На это работало все. Нарочито грязное дело с участием порноактрисы Сторми Дэниелс. Первое в истории предъявление уголовных обвинений президенту США. Первый в истории арест президента, не считая анекдотического задержания Улисса Гранта за превышение скорости на конной повозке.Тут надо понимать, что формальный арест с непременным perp walk — проходом преступника в окружении полицейских — это в глазах рядового законопослушного американца не просто ужас, а ужас-ужас-ужас. На подозреваемого обычно надевают наручники, вокруг него беснуется толпа операторов и репортеров. Фотографии этого позорища появляются в ведущих СМИ страны. Perp walk, наряду с прочими унизительными процедурами, — это типичная практика американских силовиков, чтобы сломать подозреваемого и навсегда испортить ему репутацию.Лидеры демпартии рассчитывали, что такой проход Трампа навеки опозорит его в глазах избирателей. Богобоязненные старушки из Миссисипи и малообразованные реднеки из Техаса в ужасе откажутся голосовать за "уголовника" и отдадут свои симпатии Рону Десантису — системному республиканцу, по видимости, готовому сотрудничать с "глубинным государством".Сегодня понятно, что план не удался. Подавляющее большинство сторонников Трампа видят, что все уголовные обвинения — в том числе и те, что ему готовятся предъявить федеральные прокуроры и штат Джорджия, — это чисто политическое дело. Демократы просто выбивают из предвыборной гонки самого сильного кандидата, используя при этом методы, характерные для стран третьего мира.Со своей стороны, Трамп, как опытный шоумен, превратил свой арест в духоподъемное зрелище. Он не стал отсиживаться во Флориде, хотя местный губернатор — тот самый Рон Десантис — пообещал не выдавать его по запросу нью-йоркской прокуратуры. Его адвокаты добились, чтобы во время perp walk на него не надевали наручники.За решеткой Трамп проведет несколько часов, после чего улетит во Флориду и из своего поместья Мар-а-Лаго обратится к американцам. Суть всех его речей в последнее время одинакова: они пришли не за мной, они пришли за вами.Уголовное преследование — это действительно сигнал всем инакомыслящим американцам, в том числе и Рону Десантису — второму после Трампа республиканцу по популярности у народа. Если он хоть чуть-чуть рыпнется, не пожелав играть по правилам глубинного государства, — его тоже посадят. Это пиночетовщина во всей красе, на самом деле. Демпартия пытается выстроить у себя тот самый вид диктатуры, который долгое время насаждала в зависимых от Америки странах. Однако полстраны готово с ней бороться."До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончилисьНеслучайно Десантис, губернатор Флориды, объявил, что не разрешит экстрадицию Трампа в Нью-Йорк, если прокурор ее запросит. На это заявление мало обращают внимания, а ведь это форменный бунт на корабле. По закону, губернатор обязан разрешить экстрадицию подозреваемого в другой штат, если документы на него в порядке. Но тут получается, что штат Флорида ведет себя как независимое государство и отказывается выдавать своего гражданина в государство Нью-Йорк.Вот именно поэтому президентов в Америке раньше старались не трогать: их статус был одной из главных скреп, объединяющих штаты. Лидеры государства могли творить много нехорошего, однако никогда их преемники не затевали против них уголовных дел. Так было и с Ричардом Никсоном, и с Биллом Клинтоном, хотя уж против последнего все улики были налицо — точнее, на платье Моники Левински.Теперь это табу уничтожено. Американская Фемида забросила свой чепчик за мельницу. Так что же мешает теперь прокурорам республиканских штатов или даже небольших городков взять и предъявить обвинения Джо Байдену, а заодно и его сыну Хантеру, и Нэнси Пелоси, и Клинтонам, и Обаме, и всей демократической тусовке? Ведь учитывая, как шалят лидеры демпартии, как нарушают права человека и воруют из госбюджета, там сажать не пересажать.Теперь вполне возможна ситуация, когда прокурор Техаса требует экстрадировать Джо Байдена из Вашингтона за то, что тот совершил госизмену, не обеспечив неприкосновенность южной границы США. А в Вашингтоне в экстрадиции отказывают: с Потомака типа выдачи нет.Но ведь развал судебной системы — это, по сути, разъединение некогда соединенных штатов Америки. Причем он идеально ляжет на взаимную ненависть "красных" и "синих" и обеспечит массовое гражданское противостояние.Закономерно, что самые проницательные американские аналитики (причем представляющие интересы обеих партий) говорят о том, что идея демократов запрессовать в хату Дональда Трампа спровоцировала полномасштабный конституционный кризис. Потому что граждане, видя, что правосудие в их стране сломалось, обычно начинают творить правосудие сами. Результатом этого будут мятежи, восстания и неизбежный развал государства."Что бы ни вышло из этих обвинений, это в любом случае — американская трагедия," — констатирует сугубо демократический The Atlantic. "Не разорвет ли это (предъявление обвинений Трампу) страну на части?" — тревожится не менее демократическая New York Times. Вопрос риторический, ответ на него очевиден.Читайте также:

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Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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