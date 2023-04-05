Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
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Сегодня в столице заканчивают однодневные отключения горячей воды. Их проводили с 27 марта.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
Сегодня воды не будет:
ТЦ-2 — ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу-1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2;
ТашТЭЦ (М-0) — ул. Шарофа Рашидова, Бабура, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Афросиаб, Фидокор, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдулла Авлони, Беларык, Имом ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Мукими, Якуба Колоса, Чимкентская, Сеульская, Аския, Чопонота, Катартал, 1-я улица Катартал, Нурафшон, Гульханий, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, массивы Ц-7, Актепе, Чиланзар кварталы 1—10, 16, Е, И, Ц, Домбрабад, микрорайон Актепе.
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