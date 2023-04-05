https://uz.sputniknews.ru/20230405/gde-segodnya-tashkente-ne-budet-goryachey-vody-adresa-33504152.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

В столице заканчивают однодневные отключения горячей воды. Их проводили с 27 марта

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общество

узбекистан

горячая вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. С 27 марта по 5 апреля 2023 года в столице проводят однодневные отключения горячей воды. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.Сегодня воды не будет:Читайте также:

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