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https://uz.sputniknews.ru/20230405/kakim-budet-kapsulnyy-otel-v-aeroportu-tashkenta--foto--33533435.html
Каким будет капсульный отель в аэропорту Ташкента — фото
Каким будет капсульный отель в аэропорту Ташкента — фото
Отель в восточном стиле займет два этажа.
2023-04-05T11:49+0500
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узбекистан
ташкент
аэропорт ташкента
отель
пассажиры
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента откроют капсульный отель, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Капсулы в отеле представляют собой маленькие кабины с обычной односпальной кроватью и минимальным набором необходимых вещей — светильник, вешалка, полка и столик.В отеле на первом этаже будут информационное табло, санузлы и душевая, круглосуточный ресепшен. Кроме того, каждому номеру будут индивидуально сообщать о скорой посадке.Всего в отеле разместят 27 капсул на двух этажах. Планируется, что помещение будет в восточном стиле, для этого к проекту привлекли художника Бобура Исмаилова.Читайте также:
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Каким будет капсульный отель в аэропорту Ташкента — фото

11:49 05.04.2023 (обновлено: 12:35 05.04.2023)
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
© Uzbekistan airports
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Отель в восточном стиле займет два этажа. В нем разместят 27 капсул с минимальным набором необходимых вещей.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента откроют капсульный отель, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.
Капсулы в отеле представляют собой маленькие кабины с обычной односпальной кроватью и минимальным набором необходимых вещей — светильник, вешалка, полка и столик.
"Суть капсул в том, чтобы пассажир мог остановиться в ней на несколько часов во время пересадки, не выезжая из аэропорта и не покидая транзитную зону", — объяснила пресс-служба.
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Капсульный отель в аэропорту Ташкента
© Uzbekistan airports
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Капсульный отель в аэропорту Ташкента
© Uzbekistan airports
В отеле на первом этаже будут информационное табло, санузлы и душевая, круглосуточный ресепшен. Кроме того, каждому номеру будут индивидуально сообщать о скорой посадке.
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Капсульный отель в аэропорту Ташкента
© Uzbekistan airports
Всего в отеле разместят 27 капсул на двух этажах. Планируется, что помещение будет в восточном стиле, для этого к проекту привлекли художника Бобура Исмаилова.
"Наш капсульный отель выполнен в совершенно другом стиле, нежели подобные отели во многих аэропортах мира. Мы постарались передать аутентичность и роскошь Востока, а в самих капсулах сохранить европейский минимализм и компактность. К сожалению, не каждый транзитный пассажир может задержаться в Узбекистане и посмотреть древние города и культуру. Поэтому нашей целью было создать аутентичную атмосферу прямо в аэропорту", — рассказал Исмаилов.
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Капсульный отель в аэропорту Ташкента
© Uzbekistan airports
© Uzbekistan airportsКапсульный отель в аэропорту Ташкента
Капсульный отель в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Капсульный отель в аэропорту Ташкента
© Uzbekistan airports
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