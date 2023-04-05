https://uz.sputniknews.ru/20230405/kakim-budet-kapsulnyy-otel-v-aeroportu-tashkenta--foto--33533435.html

Каким будет капсульный отель в аэропорту Ташкента — фото

Каким будет капсульный отель в аэропорту Ташкента — фото

Отель в восточном стиле займет два этажа.

2023-04-05T11:49+0500

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узбекистан

ташкент

аэропорт ташкента

отель

пассажиры

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента откроют капсульный отель, передает пресс-служба Uzbekistan Airports.Капсулы в отеле представляют собой маленькие кабины с обычной односпальной кроватью и минимальным набором необходимых вещей — светильник, вешалка, полка и столик.В отеле на первом этаже будут информационное табло, санузлы и душевая, круглосуточный ресепшен. Кроме того, каждому номеру будут индивидуально сообщать о скорой посадке.Всего в отеле разместят 27 капсул на двух этажах. Планируется, что помещение будет в восточном стиле, для этого к проекту привлекли художника Бобура Исмаилова.Читайте также:

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