https://uz.sputniknews.ru/20230405/pokupateley-budut-pooschryat-za-obnarujenie-prosrochki--33537807.html
Покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки
Покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки
Усилят ответственность за продаже некачественной продукции.
2023-04-05T13:09+0500
2023-04-05T13:09+0500
2023-04-05T13:52+0500
общество
государство
контроль качества
продукция
магазины
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Покупателей, сообщивших о некачественных продуктах в магазинах, будут поощрять. Президент подписал соответствующее постановление.Согласно документу, в республике усилят общественный контроль за защитой прав потребителей, случаями производства и продажи несертифицированных, просроченных, контрафактных и непригодных к потреблению товаров.Покупатели смогут подавать жалобы через единую информационную систему. Обращения рассмотрят компетентные органы в кратчайшие сроки.Информацию о том, как точно будут поощрять граждан за бдительность, не сообщают.Читайте также:
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покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки в узбекистане президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал постановление в узбекистане усилят контроль за некачественными несертифицированными просроченными контрафактными непригодными к потреблению товарами как жалобы на просроченную продукцию новости новость
покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки в узбекистане президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал постановление в узбекистане усилят контроль за некачественными несертифицированными просроченными контрафактными непригодными к потреблению товарами как жалобы на просроченную продукцию новости новость
Покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки
13:09 05.04.2023 (обновлено: 13:52 05.04.2023)
В республике усилят ответственность за незаконную продажу продукции, не проходящую по требованиям безопасности.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Покупателей, сообщивших о некачественных продуктах в магазинах, будут поощрять. Президент подписал
соответствующее постановление.
Согласно документу, в республике усилят общественный контроль за защитой прав потребителей, случаями производства и продажи несертифицированных, просроченных, контрафактных и непригодных к потреблению товаров.
Покупатели смогут подавать жалобы через единую информационную систему. Обращения рассмотрят компетентные органы в кратчайшие сроки.
Информацию о том, как точно будут поощрять граждан за бдительность, не сообщают.