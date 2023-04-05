https://uz.sputniknews.ru/20230405/pokupateley-budut-pooschryat-za-obnarujenie-prosrochki--33537807.html

Покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки

Покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки

Усилят ответственность за продаже некачественной продукции.

2023-04-05T13:09+0500

2023-04-05T13:09+0500

2023-04-05T13:52+0500

общество

государство

контроль качества

продукция

магазины

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Покупателей, сообщивших о некачественных продуктах в магазинах, будут поощрять. Президент подписал соответствующее постановление.Согласно документу, в республике усилят общественный контроль за защитой прав потребителей, случаями производства и продажи несертифицированных, просроченных, контрафактных и непригодных к потреблению товаров.Покупатели смогут подавать жалобы через единую информационную систему. Обращения рассмотрят компетентные органы в кратчайшие сроки.Информацию о том, как точно будут поощрять граждан за бдительность, не сообщают.Читайте также:

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покупателей будут поощрять за обнаружение просрочки в узбекистане президент узбекистана шавкат мирзиёев подписал постановление в узбекистане усилят контроль за некачественными несертифицированными просроченными контрафактными непригодными к потреблению товарами как жалобы на просроченную продукцию новости новость