https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-uzbekistane-likvidiruyut-i-reorganizuyut-ryad-predpriyatiy--33530602.html

В Узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий

В Узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий

Узбекистан перешел на следующий этап приватизации.

2023-04-05T11:16+0500

2023-04-05T11:16+0500

2023-04-05T11:23+0500

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общество

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предприятия

узбекистан

госпрограмма

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство госактивов выработало предложение о сокращении свыше 30 тыс. государственных учреждений, предприятий с государственным участием, предприятий их системы, а также недвижимости.Госпакеты и недвижимость продадут через аукционы и фондовые биржи. При этом часть предприятий ликвидируют или реогранизуют.Кабинет Министров опубликовал следующие перечень предприятий, которых ждут изменения:Новая программа приватизации предусматривает реализацию государственных активов путем продажи акций, недвижимости и проведения IPO. В частности:Читайте также:

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