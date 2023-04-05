https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-uzbekistane-likvidiruyut-i-reorganizuyut-ryad-predpriyatiy--33530602.html
В Узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий
В Узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий
Узбекистан перешел на следующий этап приватизации.
2023-04-05T11:16+0500
2023-04-05T11:16+0500
2023-04-05T11:23+0500
экономика
общество
бизнес
предприятия
узбекистан
госпрограмма
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство госактивов выработало предложение о сокращении свыше 30 тыс. государственных учреждений, предприятий с государственным участием, предприятий их системы, а также недвижимости.Госпакеты и недвижимость продадут через аукционы и фондовые биржи. При этом часть предприятий ликвидируют или реогранизуют.Кабинет Министров опубликовал следующие перечень предприятий, которых ждут изменения:Новая программа приватизации предусматривает реализацию государственных активов путем продажи акций, недвижимости и проведения IPO. В частности:Читайте также:
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в узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий новая госпрограмма какие предприятия организации ликвидируют в узбекистане узбекистан бизнес продажа госпакетов акций новости новость новости экономики
в узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий новая госпрограмма какие предприятия организации ликвидируют в узбекистане узбекистан бизнес продажа госпакетов акций новости новость новости экономики
В Узбекистане ликвидируют и реорганизуют ряд предприятий
11:16 05.04.2023 (обновлено: 11:23 05.04.2023)
Узбекистан перешел на следующий этап приватизации. Цель — сокращение государственного участия в отраслях, в которых частный сектор осуществляет успешную деятельность и развита конкуренция.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство госактивов выработало предложение о сокращении свыше 30 тыс. государственных учреждений, предприятий с государственным участием, предприятий их системы, а также недвижимости.
Госпакеты и недвижимость продадут через аукционы и фондовые биржи. При этом часть предприятий ликвидируют или реогранизуют.
Кабинет Министров опубликовал
следующие перечень предприятий, которых ждут изменения:
284 преобразуют в общества с ограниченной ответственностью;
209 преобразуют в филиалы;
766 неперспективных, недействующих, убыточных и малоприбыльных государственных учреждений ликвидируют в соответствии с законодательством.
Новая программа
приватизации предусматривает реализацию государственных активов путем продажи акций, недвижимости и проведения IPO. В частности:
выставляют на продажу госпакеты акций тысячи предприятий;
через публичные торги продадут тысячи объектов недвижимости;
госдолю в 40 крупных предприятиях и банках продадут через "народное IPO".