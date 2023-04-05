https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-kakih-sluchayah-pravonarushitel-uzbekistane-mozhet-ne-oplachivat-polnuyu-summu-shtrafa-33534544.html

В каких случаях правонарушитель в Узбекистане может не оплачивать полную сумму штрафа

В каких случаях правонарушитель в Узбекистане может не оплачивать полную сумму штрафа

Это станет возможным в случае добровольной уплаты 50 % суммы штрафа в течение 15 дней со дня вручения решения о его наложении и 70 % — в течение 30 дней

2023-04-05T12:37+0500

2023-04-05T12:37+0500

2023-04-05T14:00+0500

узбекистан

штраф

общество

законопроект

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с созданием дополнительных удобств населению при оплате административных штрафов". Об этом сообщает нижняя палата парламента.Цель законопроекта — создать дополнительные удобства при уплате административных штрафов, обеспечить безусловное и своевременное исполнение судебных актов и актов других органов.Так, проект закона предусматривает, что с 1 мая 2023 года при добровольной уплате 50 % суммы штрафа в течение 15 дней со дня вручения решения о его наложении и 70 % — в течение 30 дней правонарушителя освободят от оплаты оставшейся части штрафа.Кроме того, этот порядок распространяется на штрафные санкции, применяемые на основе судебных решений.Напомним, в Узбекистане упростили систему добровольной уплаты штрафа по административным нарушениям. Соответствующее постановление 23 марта 2023 года подписал президент Шавкат Мирзиёев.Читайте также:

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