https://uz.sputniknews.ru/20230331/budut-li-shtrafovat-za-prava-starogo-obraztsa--podrobnosti--33404332.html

Будут ли штрафовать за права старого образца — подробности

Будут ли штрафовать за права старого образца — подробности

За старые права будут выписывать административный протокол.

2023-03-31T14:35+0500

2023-03-31T14:35+0500

2023-03-31T14:45+0500

общество

узбекистан

автомобиль

документы

штраф

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 1 апреля водительские удостоверения старого образца не будут считаться действительными, передает УзА.За вождение автомобиля с просроченными или не замененными в установленный срок водительскими правами водителю выпишут административный протокол.При этом штраф не будут выписывать при подаче заявления о замене документа позже необходимого срока — 1 апреля.Напомним, сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробностиГосимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности

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