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https://uz.sputniknews.ru/20230331/budut-li-shtrafovat-za-prava-starogo-obraztsa--podrobnosti--33404332.html
Будут ли штрафовать за права старого образца — подробности
Будут ли штрафовать за права старого образца — подробности
За старые права будут выписывать административный протокол.
2023-03-31T14:35+0500
2023-03-31T14:45+0500
общество
узбекистан
автомобиль
документы
штраф
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 1 апреля водительские удостоверения старого образца не будут считаться действительными, передает УзА.За вождение автомобиля с просроченными или не замененными в установленный срок водительскими правами водителю выпишут административный протокол.При этом штраф не будут выписывать при подаче заявления о замене документа позже необходимого срока — 1 апреля.Напомним, сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля — подробностиГосимуществом в Узбекистане будут управлять по-новому — подробности
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будут ли штрафовать за права старого образца штраф за старые права до какого числа можно заменить права узбекистан до какого числа действует новости новость новости для водителей

Будут ли штрафовать за права старого образца — подробности

14:35 31.03.2023 (обновлено: 14:45 31.03.2023)
© Юрий Корсунцев / Газета.uzДорожное движение в Узбекистане
Дорожное движение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2023
© Юрий Корсунцев / Газета.uz
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За просроченные и старые права будут выписывать административный протокол.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 1 апреля водительские удостоверения старого образца не будут считаться действительными, передает УзА.
За вождение автомобиля с просроченными или не замененными в установленный срок водительскими правами водителю выпишут административный протокол.
При этом штраф не будут выписывать при подаче заявления о замене документа позже необходимого срока — 1 апреля.
Напомним, сегодня в Узбекистане истекает срок обмена прав и техпаспортов.
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