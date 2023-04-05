https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-tashkente-vystupyat-artisty-mariinskogo-teatra-33550811.html
В Ташкенте выступят артисты Мариинского театра
В Ташкенте выступят артисты Мариинского театра
Балетная труппа знаменитого театра выступит 18 и 19 апреля на сцене ГАБТ им. А. Навои
2023-04-05T17:20+0500
2023-04-05T17:20+0500
2023-04-05T17:50+0500
культура
узбекистан
балет
государственный академический мариинский театр
габт
россия
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В ГАБТ имени Алишера Навои 18 и 19 апреля пройдут выступления балетной труппы Мариинского театра, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В программе одноактные балеты — "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена, "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и знаменитый "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса.В завершении вечера зрителям представят легендарную "Шехеразаду" на музыку Николая Римского-Корсакова.Организатор — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт".Читайте также:
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узбекистан россия мариинский театр габт им. а. навои фонд развития культуры и искусства узбекистана спектакль балет шехеразада шопениана
узбекистан россия мариинский театр габт им. а. навои фонд развития культуры и искусства узбекистана спектакль балет шехеразада шопениана
В Ташкенте выступят артисты Мариинского театра
17:20 05.04.2023 (обновлено: 17:50 05.04.2023)
Балетная труппа знаменитого театра выступит 18 и 19 апреля на сцене ГАБТ им. А. Навои.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
В ГАБТ имени Алишера Навои 18 и 19 апреля пройдут выступления балетной труппы Мариинского театра, сообщает
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
В программе одноактные балеты — "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена, "Видение розы" на музыку Карла Марии фон Вебера и знаменитый "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса.
В завершении вечера зрителям представят легендарную "Шехеразаду" на музыку Николая Римского-Корсакова.
Организатор — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт".