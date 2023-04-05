https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-uzbekistane-sozdadut-konkurentnuyu-sredu-dlya-advokatov-podrobnosti-33524868.html

В Узбекистане создадут конкурентную среду для адвокатов — подробности

В Узбекистане создадут конкурентную среду для адвокатов — подробности

Депутаты приняли проект закона "О внесении изменения в Закон Республики Узбекистан "Об адвокатуре"

2023-04-05T10:28+0500

2023-04-05T10:28+0500

2023-04-05T10:28+0500

узбекистан

законопроект

адвокат

изменения

общество

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли законопроект "О внесении изменения в Закон Республики Узбекистан "Об адвокатуре". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.В частности, проект закона предусматривает обеспечение независимости института адвокатуры и адвокатов, совершенствование правовой базы. На всех этапах судебного разбирательства для сторон создадут здоровую конкурентную среду.Кроме того, законопроект отменяет требование о наличии стажа работы по юридической специальности не менее двух лет, что необходимо для получения лицензии на занятие юридической практикой. Это требование содержит часть вторая статьи 31 действующего Закона Республики Узбекистан "Об адвокатуре".В новой редакции Конституции также предусмотрели дальнейшее повышение статуса адвокатуры как конституционно-правового института. Так, историческим шагом станет введение в основной закон отдельной главы о деятельности адвокатуры.Сегодня в Узбекистане работают 4 625 адвокатов. Из них 51 — моложе 30 лет, а 2 619 человек — старше 50 лет. На каждые 7,6 тыс. жителей приходится 1 адвокат.Читайте также:

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