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https://uz.sputniknews.ru/20230406/gubernator-sverdlovskoy-oblasti-posetit-ferganu-aprele-33631916.html
Губернатор Свердловской области посетит Фергану в апреле
Губернатор Свердловской области посетит Фергану в апреле
Планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах
2023-04-06T17:08+0500
2023-04-06T17:20+0500
экономика
узбекистан
россия
предприниматели
визит
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит Ферганскую область 23 — 24 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба областной администрации.Члены делегации посетят выставку промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. Кроме того, состоятся B2B-встречи с представителями деловых кругов обеих областей.Гостей из России также ознакомят с деятельностью крупных производственных предприятий.Как сообщает администрация Ферганской области, по итогам визита планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах.Напомним, регионы Узбекистана также расширяют практическое партнерство с Китаем. Президент Шавкат Мирзиёев поручил организовать визиты, бизнес-форумы, принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.Так, в конце марта сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи лидера Узбекистана с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем.Отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.Читайте также:
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узбекистан россия экономика сотрудничество соглашение регионы свердловская область евгений куйвашев ферганская область фергана предприятия
узбекистан россия экономика сотрудничество соглашение регионы свердловская область евгений куйвашев ферганская область фергана предприятия

Губернатор Свердловской области посетит Фергану в апреле

17:08 06.04.2023 (обновлено: 17:20 06.04.2023)
© пресс-служба хакимията Ферганской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Фергану в апреле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Фергану в апреле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© пресс-служба хакимията Ферганской области
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Планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит Ферганскую область 23 — 24 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба областной администрации.
Члены делегации посетят выставку промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. Кроме того, состоятся B2B-встречи с представителями деловых кругов обеих областей.
Гостей из России также ознакомят с деятельностью крупных производственных предприятий.
Как сообщает администрация Ферганской области, по итогам визита планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах.
Напомним, регионы Узбекистана также расширяют практическое партнерство с Китаем. Президент Шавкат Мирзиёев поручил организовать визиты, бизнес-форумы, принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.
Так, в конце марта сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи лидера Узбекистана с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем.
Отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.
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