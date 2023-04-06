https://uz.sputniknews.ru/20230406/gubernator-sverdlovskoy-oblasti-posetit-ferganu-aprele-33631916.html

Губернатор Свердловской области посетит Фергану в апреле

Губернатор Свердловской области посетит Фергану в апреле

Планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах

2023-04-06T17:08+0500

2023-04-06T17:08+0500

2023-04-06T17:20+0500

экономика

узбекистан

россия

предприниматели

визит

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым посетит Ферганскую область 23 — 24 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба областной администрации.Члены делегации посетят выставку промышленной и сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. Кроме того, состоятся B2B-встречи с представителями деловых кругов обеих областей.Гостей из России также ознакомят с деятельностью крупных производственных предприятий.Как сообщает администрация Ферганской области, по итогам визита планируют подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах.Напомним, регионы Узбекистана также расширяют практическое партнерство с Китаем. Президент Шавкат Мирзиёев поручил организовать визиты, бизнес-форумы, принять отдельную “дорожную карту” по продвижению приоритетных проектов и программ.Так, в конце марта сотрудничество регионов Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом обсудили в ходе встречи лидера Узбекистана с делегацией КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ма Синжуем.Отметили широкие возможности для взаимодействия Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. В числе перспективных сфер — торговля, логистика, медицина, аграрный сектор, туризм и образование.Читайте также:

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