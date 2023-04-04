https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-gruziya-planiruyut-dovesti-tovarooborot-do-500-mln-33490396.html

Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн

Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн

Для этого разработают и утвердят специальный план по углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы

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2023-04-04T12:26+0500

экономика

узбекистан

грузия

соглашение

товарооборот

торговля

промышленность

самарканд

батуми

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте прошло 9-е заседание Узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли страны.Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в инвестиционной, промышленной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.За последние 6 лет внешняя торговля между двумя странами выросла почти в 2 раза. По итогам прошлого года она увеличилась более чем на 30 %.В ближайшие годы Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн. Для этого разработают и утвердят План практических мер по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы. В него включат мероприятия по организации взаимных торговых миссий, а также промышленные выставки.К совместным проектам привлекут все регионы Грузии и Узбекистана, подчеркнули на заседании. Так, партнерские отношения установят между Самаркандом и Батуми, а также Бухарой и Мцхетой.Имеющийся потенциал отметили в производстве фармпрепаратов, в области готовой сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, а также по выпуску алкогольной продукции.Также шла речь о развитии транспортно-логистического партнерства, в частности, расширении использования транспортного коридора "Баку – Тбилиси – Карс" и черноморских портов Грузии.По итогам заседания подписали двусторонние документы, в том числе Соглашение между правительствами Узбекистана и Грузии о сотрудничестве в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также Протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг между Грузией и Узбекистаном в рамках присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО).Читайте также:

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