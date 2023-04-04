https://uz.sputniknews.ru/20230404/uzbekistan-gruziya-planiruyut-dovesti-tovarooborot-do-500-mln-33490396.html
Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн
Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн
Для этого разработают и утвердят специальный план по углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы
2023-04-04T10:30+0500
2023-04-04T10:30+0500
2023-04-04T12:26+0500
экономика
узбекистан
грузия
соглашение
товарооборот
торговля
промышленность
самарканд
батуми
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Ташкенте прошло 9-е заседание Узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли страны.Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в инвестиционной, промышленной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.За последние 6 лет внешняя торговля между двумя странами выросла почти в 2 раза. По итогам прошлого года она увеличилась более чем на 30 %.В ближайшие годы Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн. Для этого разработают и утвердят План практических мер по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы. В него включат мероприятия по организации взаимных торговых миссий, а также промышленные выставки.К совместным проектам привлекут все регионы Грузии и Узбекистана, подчеркнули на заседании. Так, партнерские отношения установят между Самаркандом и Батуми, а также Бухарой и Мцхетой.Имеющийся потенциал отметили в производстве фармпрепаратов, в области готовой сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, а также по выпуску алкогольной продукции.Также шла речь о развитии транспортно-логистического партнерства, в частности, расширении использования транспортного коридора "Баку – Тбилиси – Карс" и черноморских портов Грузии.По итогам заседания подписали двусторонние документы, в том числе Соглашение между правительствами Узбекистана и Грузии о сотрудничестве в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также Протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг между Грузией и Узбекистаном в рамках присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО).Читайте также:
узбекистан
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узбекистан грузия сотрудничество торговля товарооборот мпк жамшид ходжаев леван давиташвили план соглашение самарканд батуми бухара мцхета сельскохозяйственная продукция минеральные удобрения алкогольная продукция
узбекистан грузия сотрудничество торговля товарооборот мпк жамшид ходжаев леван давиташвили план соглашение самарканд батуми бухара мцхета сельскохозяйственная продукция минеральные удобрения алкогольная продукция
Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн
10:30 04.04.2023 (обновлено: 12:26 04.04.2023)
Для этого разработают и утвердят специальный план по углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
В Ташкенте прошло 9-е заседание Узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли страны.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в инвестиционной, промышленной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
За последние 6 лет внешняя торговля между двумя странами выросла почти в 2 раза. По итогам прошлого года она увеличилась более чем на 30 %.
В ближайшие годы Узбекистан и Грузия планируют довести товарооборот до $500 млн. Для этого разработают и утвердят План практических мер по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества на 2023-2024 годы. В него включат мероприятия по организации взаимных торговых миссий, а также промышленные выставки.
К совместным проектам привлекут все регионы Грузии и Узбекистана, подчеркнули на заседании. Так, партнерские отношения установят между Самаркандом и Батуми, а также Бухарой и Мцхетой.
Имеющийся потенциал отметили в производстве фармпрепаратов, в области готовой сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, а также по выпуску алкогольной продукции.
Также шла речь о развитии транспортно-логистического партнерства, в частности, расширении использования транспортного коридора "Баку – Тбилиси – Карс" и черноморских портов Грузии.
По итогам заседания подписали двусторонние документы, в том числе Соглашение между правительствами Узбекистана и Грузии о сотрудничестве в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также Протокол о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг между Грузией и Узбекистаном в рамках присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО).