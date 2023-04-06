Как будут бороться с контрафактной продукцией — подробности
10:53 06.04.2023 (обновлено: 12:05 06.04.2023)
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 SamarkandАлкогольная продукция в магазине в Узбекистане
До 1 июня 2023 года введут новые образцы акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил меры по обеспечению населения качественными товарами. В частности, они предусматривают усиление ответственности:
за незаконную продажу товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;
за незаконную продажу этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;
за нарушение ветеринарно-санитарных правил;
за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания, названия места происхождения товара, знака, сходного с ним до степени смешения обозначений, или использования чужого фирменного названия.
При этом упростят разрешительные процедуры:
с 1 июля 2023 года игристые и натуральные вина не нужно маркировать акцизными марками;
с 1 августа 2023 года наличие свидетельства о регистрации товарных знаков алкогольной продукции является лицензионным требованием при его производстве;
с 1 сентября 2023 года оптовая и розничная торговля табачной, а также пивной продукцией проходит в порядке уведомления.
Кроме того, Антимонопольный комитет будет контролировать объемы пищевого и технического этилового спирта, приобретенного предпринимателями на биржевых торгах.
До 1 июня 2023 года планируют ввести новые образцы акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию.
До 1 июня 2023 года планируют ввести новые образцы акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию.
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