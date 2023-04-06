https://uz.sputniknews.ru/20230406/kak-budut-borotsya-s-kontrafaktnoy-produktsiey--podrobnosti--33610325.html

Как будут бороться с контрафактной продукцией — подробности

Как будут бороться с контрафактной продукцией — подробности

Введут новые образцы акцизных марок на алкоголь и табак.

2023-04-06T10:53+0500

2023-04-06T10:53+0500

2023-04-06T12:05+0500

узбекистан

контрафакт

продукты

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев определил меры по обеспечению населения качественными товарами. В частности, они предусматривают усиление ответственности:При этом упростят разрешительные процедуры:Кроме того, Антимонопольный комитет будет контролировать объемы пищевого и технического этилового спирта, приобретенного предпринимателями на биржевых торгах. До 1 июня 2023 года планируют ввести новые образцы акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию.Читайте также:

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

как будут бороться с контрафактной продукцией контрафакт в узбекистане шавкат мирзиёев подписал незаконная продажа некачественных товаров наказание ответственность акцизные марки на алкоголь узбекистан