https://uz.sputniknews.ru/20230406/na-talimardzhanskoy-tes-stroyat-solnechnuyu-fotoelektricheskuyu-stanciyu-33607432.html

На Талимарджанской ТЭС строят солнечную фотоэлектрическую станцию

На Талимарджанской ТЭС строят солнечную фотоэлектрическую станцию

Она будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Экономия природного газа составит 400 тыс. кубометров

2023-04-06T08:27+0500

2023-04-06T08:27+0500

2023-04-06T08:27+0500

узбекистан

энергетика

солнечная электростанция

тэц

тэс

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт для собственного потребления, сообщает пресс-служба Минэнерго.После запуска станция будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 400 тыс. кубометров природного газа в год.Напомним, в конце марта на Ташкентской ТЭЦ установили современное оборудование. Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.Кроме того, предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.Чтобы увеличить генерирующие мощности к концу 2026 года в Узбекистане запустят 25 современных тепловых, солнечных и ветряных электростанций.Читайте также:

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