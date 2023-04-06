https://uz.sputniknews.ru/20230406/na-talimardzhanskoy-tes-stroyat-solnechnuyu-fotoelektricheskuyu-stanciyu-33607432.html
На Талимарджанской ТЭС строят солнечную фотоэлектрическую станцию
На Талимарджанской ТЭС строят солнечную фотоэлектрическую станцию
Она будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Экономия природного газа составит 400 тыс. кубометров
2023-04-06T08:27+0500
2023-04-06T08:27+0500
2023-04-06T08:27+0500
узбекистан
энергетика
солнечная электростанция
тэц
тэс
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт для собственного потребления, сообщает пресс-служба Минэнерго.После запуска станция будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 400 тыс. кубометров природного газа в год.Напомним, в конце марта на Ташкентской ТЭЦ установили современное оборудование. Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.Кроме того, предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.Чтобы увеличить генерирующие мощности к концу 2026 года в Узбекистане запустят 25 современных тепловых, солнечных и ветряных электростанций.Читайте также:
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узбекистан электроэнергия солнечные панели фотоэлектрическая станция талимарджанская тэс природный газ
узбекистан электроэнергия солнечные панели фотоэлектрическая станция талимарджанская тэс природный газ
На Талимарджанской ТЭС строят солнечную фотоэлектрическую станцию
Она будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Экономия природного газа составит 400 тыс. кубометров.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
На Талимарджанской ТЭС в Кашкадарьинской области начали строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1 МВт для собственного потребления, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
После запуска станция будет производить 1,8 млн кВт/часов электроэнергии в год. Это позволит сэкономить 400 тыс. кубометров природного газа в год.
Напомним, в конце марта на Ташкентской ТЭЦ установили современное оборудование. Новый газопроводный узел позволяет более эффективно расходовать природный газ, чем традиционные агрегаты, и уменьшить количество выбрасываемого в атмосферу отработанного газа на 5,8 тонны.
Кроме того, предприятие оснастили энергосберегающими установками, солнечными панелями и солнечными электронагревателями.
Чтобы увеличить генерирующие мощности к концу 2026 года в Узбекистане запустят 25 современных тепловых, солнечных и ветряных электростанций.