https://uz.sputniknews.ru/20230406/pochemu-v-respublike-rezko-vyrosli-tseny-na-pomidory--minselxoz--33618949.html

Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз

Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз

Из-за январских морозов в Узбекистане подорожали помидоры

2023-04-06T12:59+0500

2023-04-06T12:59+0500

2023-04-06T14:29+0500

общество

цены

узбекистан

продукты

бегзод салимов

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов задержалось созревание и поступление в продажу помидоров, выращиваемых в теплицах, объясняет глава проектного офиса Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Бегзод Салимов.Данная тенденция привела к уменьшению количества овощей, выставляемых на продажу, а также их подорожанию.Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане. Читайте также:

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