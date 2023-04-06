Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230406/pochemu-v-respublike-rezko-vyrosli-tseny-na-pomidory--minselxoz--33618949.html
Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз
Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз
Из-за январских морозов в Узбекистане подорожали помидоры
2023-04-06T12:59+0500
2023-04-06T14:29+0500
общество
цены
узбекистан
продукты
бегзод салимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/07/19120821_0:218:2865:1829_1920x0_80_0_0_23d5488f9c85d734dcc2c7df49753e2e.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов задержалось созревание и поступление в продажу помидоров, выращиваемых в теплицах, объясняет глава проектного офиса Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Бегзод Салимов.Данная тенденция привела к уменьшению количества овощей, выставляемых на продажу, а также их подорожанию.Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/07/19120821_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_bcfce3dfcd54f669286c5b5e1812c1f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
почему в республике резко выросли цены на помидоры ответил минсельхоз министерство сельского хозяйства томаты цены овощи как январские морозы отразились на цена помидоров новости узбекистан продовольствие резкое повышение цен на помидоры
почему в республике резко выросли цены на помидоры ответил минсельхоз министерство сельского хозяйства томаты цены овощи как январские морозы отразились на цена помидоров новости узбекистан продовольствие резкое повышение цен на помидоры

Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз

12:59 06.04.2023 (обновлено: 14:29 06.04.2023)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПомидор
Помидор - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В последние дни одной из обсуждаемых тем в социальных сетях стало резкое повышение цен на помидоры.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов задержалось созревание и поступление в продажу помидоров, выращиваемых в теплицах, объясняет глава проектного офиса Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Бегзод Салимов.

"Если обычно в сезон этот продукт созревает в теплицах за 90 дней, то в этом году этот период растянулся на 120 дней", — рассказал он.

Данная тенденция привела к уменьшению количества овощей, выставляемых на продажу, а также их подорожанию.

"Уже сегодня в теплицах созревает хороший урожай. К середине апреля и началу мая тепличные помидоры наполнят рынок — это сразу же приведет к стабилизации цен", — отметил Салимов.

Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане.
Читайте также:
Как будут бороться с контрафактной продукцией — подробности
Узбекистан увеличил экспорт лимонов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0