https://uz.sputniknews.ru/20230406/pochemu-v-respublike-rezko-vyrosli-tseny-na-pomidory--minselxoz--33618949.html
Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз
Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз
Из-за январских морозов в Узбекистане подорожали помидоры
2023-04-06T12:59+0500
2023-04-06T12:59+0500
2023-04-06T14:29+0500
общество
цены
узбекистан
продукты
бегзод салимов
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Из-за сильных январских морозов задержалось созревание и поступление в продажу помидоров, выращиваемых в теплицах, объясняет глава проектного офиса Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Бегзод Салимов.Данная тенденция привела к уменьшению количества овощей, выставляемых на продажу, а также их подорожанию.Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане. Читайте также:
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почему в республике резко выросли цены на помидоры ответил минсельхоз министерство сельского хозяйства томаты цены овощи как январские морозы отразились на цена помидоров новости узбекистан продовольствие резкое повышение цен на помидоры
почему в республике резко выросли цены на помидоры ответил минсельхоз министерство сельского хозяйства томаты цены овощи как январские морозы отразились на цена помидоров новости узбекистан продовольствие резкое повышение цен на помидоры
Почему в республике резко выросли цены на помидоры — Минсельхоз
12:59 06.04.2023 (обновлено: 14:29 06.04.2023)
В последние дни одной из обсуждаемых тем в социальных сетях стало резкое повышение цен на помидоры.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Из-за сильных январских морозов задержалось созревание и поступление в продажу помидоров, выращиваемых в теплицах, объясняет
глава проектного офиса Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Бегзод Салимов.
"Если обычно в сезон этот продукт созревает в теплицах за 90 дней, то в этом году этот период растянулся на 120 дней", — рассказал он.
Данная тенденция привела к уменьшению количества овощей, выставляемых на продажу, а также их подорожанию.
"Уже сегодня в теплицах созревает хороший урожай. К середине апреля и началу мая тепличные помидоры наполнят рынок — это сразу же приведет к стабилизации цен", — отметил Салимов.
Ранее Агентство по статистике опубликовало данные о подорожании ряда продуктов в Узбекистане.