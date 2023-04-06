https://uz.sputniknews.ru/20230406/uzbekistancy-prohodyat-otborochnye-ispytaniya-dlya-postupleniya-vuzy-rossii-video-33626540.html
Узбекистанцы проходят отборочные испытания для поступления в вузы России — видео
Узбекистанцы проходят отборочные испытания для поступления в вузы России — видео
Конкурсный отбор проходит для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений
2023-04-06T15:15+0500
2023-04-06T15:15+0500
2023-04-06T15:49+0500
узбекистан
россия
вузы
общество
россотрудничество
россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня в представительстве Россотрудничества в Узбекистане начались отборочные испытания для узбекистанцев, которые планируют продолжить свое образование в вузах России в рамках квоты Правительства Российской Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году для граждан Узбекистана выделили 800 мест.Отборочные испытания проходят для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений.Кандидаты распределены по направлениям: техническое, гуманитарное, медицинское, творческое.Собеседование проходит как в очном, так и дистанционном формате — для тех, кто находится за пределами Узбекистана или отдаленных районах республики.Его проводят сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.Отборочные испытания 6 апреля продлятся до 18.00, 7 апреля они пройдут с 10.00 до 18.00.Читайте также:
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узбекистан россия представительство россотрудничества в узбекистане собеседование вузы магистратура ординатура аспирантура
узбекистан россия представительство россотрудничества в узбекистане собеседование вузы магистратура ординатура аспирантура
Узбекистанцы проходят отборочные испытания для поступления в вузы России — видео
15:15 06.04.2023 (обновлено: 15:49 06.04.2023)
Конкурсный отбор проходит для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня в представительстве Россотрудничества в Узбекистане начались отборочные испытания для узбекистанцев, которые планируют продолжить свое образование в вузах России в рамках квоты Правительства Российской Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году для граждан Узбекистана выделили 800 мест.
Отборочные испытания проходят для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений.
Кандидаты распределены по направлениям: техническое, гуманитарное, медицинское, творческое.
Собеседование проходит как в очном, так и дистанционном формате — для тех, кто находится за пределами Узбекистана или отдаленных районах республики.
Его проводят сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.
Отборочные испытания 6 апреля продлятся до 18.00, 7 апреля они пройдут с 10.00 до 18.00.