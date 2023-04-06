https://uz.sputniknews.ru/20230406/uzbekistancy-prohodyat-otborochnye-ispytaniya-dlya-postupleniya-vuzy-rossii-video-33626540.html

Узбекистанцы проходят отборочные испытания для поступления в вузы России — видео

Узбекистанцы проходят отборочные испытания для поступления в вузы России — видео

Конкурсный отбор проходит для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений

2023-04-06T15:15+0500

2023-04-06T15:15+0500

2023-04-06T15:49+0500

узбекистан

россия

вузы

общество

россотрудничество

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня в представительстве Россотрудничества в Узбекистане начались отборочные испытания для узбекистанцев, которые планируют продолжить свое образование в вузах России в рамках квоты Правительства Российской Федерации, сообщает корреспондент Sputnik.В этом году для граждан Узбекистана выделили 800 мест.Отборочные испытания проходят для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру, а также в бакалавриат и специалитет творческих направлений.Кандидаты распределены по направлениям: техническое, гуманитарное, медицинское, творческое.Собеседование проходит как в очном, так и дистанционном формате — для тех, кто находится за пределами Узбекистана или отдаленных районах республики.Его проводят сотрудники Посольства и представительства Россотрудничества в Узбекистане, представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран, а также российских вузов.Отборочные испытания 6 апреля продлятся до 18.00, 7 апреля они пройдут с 10.00 до 18.00.Читайте также:

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