https://uz.sputniknews.ru/20230406/senat-odobril-ratifikatsiyu-soglasheniy-s-azerbaydjanom-o-voennom-sotrudnichestve-33634311.html
Сенат одобрил ратификацию соглашений с Азербайджаном о военном сотрудничестве
Сенат одобрил ратификацию соглашений с Азербайджаном о военном сотрудничестве
Сенаторы на пленарном заседании одобрили ратификацию двух соглашений об узбекско-азербайджанском сотрудничестве в военной и военно-технической сферах.
2023-04-06T18:06+0500
2023-04-06T18:06+0500
2023-04-06T18:06+0500
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азербайджан
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. В ходе пленарного заседания в четверг Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил ратификацию двух соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном: в военной и о военно-технической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Сената.Оба документа теперь переданы на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.Руководство двух стран подписало эти соглашения 21 июня 2022 года в ходе визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева.Документы направлены на развитие двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, а также других сферах, входящих в сферу интересов сторон.Читайте также: Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия
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узбекистан азербайджан сенат олий мажлиса ратификация соглашений о военном военно-техническом сотрудничестве
узбекистан азербайджан сенат олий мажлиса ратификация соглашений о военном военно-техническом сотрудничестве
Сенат одобрил ратификацию соглашений с Азербайджаном о военном сотрудничестве
Сенаторы на пленарном заседании одобрили ратификацию двух соглашений об узбекско-азербайджанском сотрудничестве в военной и военно-технической сферах.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik
. В ходе пленарного заседания в четверг Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил ратификацию двух соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном: в военной и о военно-технической сферах. Об этом сообщает
пресс-служба Сената.
"Шестого апреля в рамках 39-го пленарного заседания сенаторы рассмотрели и одобрили законы Республики Узбекистан "О ратификации соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в военной области" и "О ратификации соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве", - говорится в сообщении на сайте сената.
Оба документа теперь переданы на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.
Руководство двух стран подписало эти соглашения 21 июня 2022 года в ходе визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"По мнению сенаторов, принятие соглашений придаст новый импульс развитию двусторонних отношений и служит укреплению региональной безопасности", - сообщает пресс-служба.
Документы направлены на развитие двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, а также других сферах, входящих в сферу интересов сторон.