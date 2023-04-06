https://uz.sputniknews.ru/20230406/senat-odobril-ratifikatsiyu-soglasheniy-s-azerbaydjanom-o-voennom-sotrudnichestve-33634311.html

Сенат одобрил ратификацию соглашений с Азербайджаном о военном сотрудничестве

Сенат одобрил ратификацию соглашений с Азербайджаном о военном сотрудничестве

Сенаторы на пленарном заседании одобрили ратификацию двух соглашений об узбекско-азербайджанском сотрудничестве в военной и военно-технической сферах.

2023-04-06T18:06+0500

2023-04-06T18:06+0500

2023-04-06T18:06+0500

общество

политика

узбекистан

азербайджан

соглашение

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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. В ходе пленарного заседания в четверг Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил ратификацию двух соглашений о сотрудничестве с Азербайджаном: в военной и о военно-технической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Сената.Оба документа теперь переданы на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.Руководство двух стран подписало эти соглашения 21 июня 2022 года в ходе визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева.Документы направлены на развитие двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, а также других сферах, входящих в сферу интересов сторон.Читайте также: Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия

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