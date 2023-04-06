https://uz.sputniknews.ru/20230406/senat-prinyal-zakon-o-zaschite-detey-i-jenschin-ot-nasiliya--33622344.html

Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия

Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия

Осужденные за сексуальное насилие не смогут выходить по УДО.

2023-04-06T14:12+0500

2023-04-06T14:12+0500

2023-04-06T14:53+0500

узбекистан

закон

сенат олий мажлиса узбекистана

насилие

женщины

дети

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/1c/24858760_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_61cf6c63f621e572dc36d5187d2369f8.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня на 39-м пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей".Документ не только определяет строгие меры наказания за насилие, но и предупреждает возникновение подобных случаев.Так, закон устанавливает соответствующие меры административной и уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие над:Лица, совершившие сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не могут подавать прошение об условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким. Меры за подобные преступления наоборот будут ужесточать.Кроме того, документ устанавливает ответственность за сексуальное насилие в отношении женщин и их преследований, а также неисполнение родителями обязанности по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям.Ранее при квалификации таких преступлений, как изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, учитывалось незнание преступником возраста жертвы.Теперь правило отменяется, незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом.Также лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, запрещается заниматься всеми видами деятельности, связанными с детьми.Читайте также:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия наказание за насилие изнасилование ужесточат защита прав женщин детей в узбекистане как узбекистан защищает женщин и детей удо за изнасилование сенат олий мажлис принял новый закон новости новость узбекистан законодательство