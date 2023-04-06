https://uz.sputniknews.ru/20230406/senat-prinyal-zakon-o-zaschite-detey-i-jenschin-ot-nasiliya--33622344.html
Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия
Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия
Осужденные за сексуальное насилие не смогут выходить по УДО.
2023-04-06T14:12+0500
2023-04-06T14:12+0500
2023-04-06T14:53+0500
узбекистан
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
насилие
женщины
дети
законодательство
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня на 39-м пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей".Документ не только определяет строгие меры наказания за насилие, но и предупреждает возникновение подобных случаев.Так, закон устанавливает соответствующие меры административной и уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие над:Лица, совершившие сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не могут подавать прошение об условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким. Меры за подобные преступления наоборот будут ужесточать.Кроме того, документ устанавливает ответственность за сексуальное насилие в отношении женщин и их преследований, а также неисполнение родителями обязанности по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям.Ранее при квалификации таких преступлений, как изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, учитывалось незнание преступником возраста жертвы.Теперь правило отменяется, незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом.Также лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, запрещается заниматься всеми видами деятельности, связанными с детьми.Читайте также:
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сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия наказание за насилие изнасилование ужесточат защита прав женщин детей в узбекистане как узбекистан защищает женщин и детей удо за изнасилование сенат олий мажлис принял новый закон новости новость узбекистан законодательство
сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия наказание за насилие изнасилование ужесточат защита прав женщин детей в узбекистане как узбекистан защищает женщин и детей удо за изнасилование сенат олий мажлис принял новый закон новости новость узбекистан законодательство
Сенат принял закон о защите детей и женщин от насилия
14:12 06.04.2023 (обновлено: 14:53 06.04.2023)
Осужденные за сексуальное насилие не смогут выходить по УДО или менять наказание на более мягкое.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сегодня на 39-м пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей".
Документ не только определяет строгие меры наказания за насилие, но и предупреждает возникновение подобных случаев.
Так, закон устанавливает соответствующие меры административной и уголовной ответственности за семейное (бытовое) насилие над:
бывшей супругой или бывшем супругом,
лицом, совместно проживающим на основе единого хозяйства или лицом, имеющим общего ребенка.
Лица, совершившие сексуальное насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, не могут подавать прошение об условно-досрочном освобождении или замене наказания более мягким. Меры за подобные преступления наоборот будут ужесточать.
Кроме того, документ устанавливает ответственность за сексуальное насилие в отношении женщин и их преследований, а также неисполнение родителями обязанности по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям.
Ранее при квалификации таких преступлений, как изнасилование и насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, учитывалось незнание преступником возраста жертвы.
Теперь правило отменяется, незнание обвиняемым возраста потерпевшего не освобождает его от ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом.
Также лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, запрещается заниматься всеми видами деятельности, связанными с детьми.