https://uz.sputniknews.ru/20230406/spbpu-tgtu-podpisali-soglashenie-strategicheskom-partnerstve-foto-33616158.html

СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве — фото

СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве — фото

Документ Петербургский Политех и Ташкентский государственный технический университет подписали в рамках "Дней Политеха в Узбекистане"

2023-04-06T12:30+0500

2023-04-06T12:30+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) им. Ислама Каримова подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает министерство науки и высшего образования России.В свою очередь, ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что университеты объединяет большой опыт в реализации совместных проектов и исследований.Также руководители двух вузов посетили фотовыставку, которую на площадке ТГТУ организовал музей истории российского вуза.История партнерства СПбПУ и ТГТУ началась в 80-е годы. За это время провели масштабную совместную работу, в том числе в области гидроэнергетики и гидротехнического строительства.Кроме того, руководству двух вузов представили результаты совместных проектов. Один из них — в области электроники. Полученные разработки имеют широкий спектр применения — от солнечных батарей космических аппаратов до технологий life science, изучающих живые организмы.Как сообщает пресс-служба российского вуза, университеты подготовили три совместные публикации для авторитетных научных журналов. Впереди — подготовка заявки на совместный проект в рамках международных научных конкурсов.Стороны также подписали соглашение о намерениях по совместным образовательным программам и Дорожную карту на 2023 — 2025 годы.Читайте также:

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