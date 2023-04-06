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https://uz.sputniknews.ru/20230406/spbpu-tgtu-podpisali-soglashenie-strategicheskom-partnerstve-foto-33616158.html
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве — фото
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве — фото
Документ Петербургский Политех и Ташкентский государственный технический университет подписали в рамках "Дней Политеха в Узбекистане"
2023-04-06T12:30+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) им. Ислама Каримова подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает министерство науки и высшего образования России.В свою очередь, ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что университеты объединяет большой опыт в реализации совместных проектов и исследований.Также руководители двух вузов посетили фотовыставку, которую на площадке ТГТУ организовал музей истории российского вуза.История партнерства СПбПУ и ТГТУ началась в 80-е годы. За это время провели масштабную совместную работу, в том числе в области гидроэнергетики и гидротехнического строительства.Кроме того, руководству двух вузов представили результаты совместных проектов. Один из них — в области электроники. Полученные разработки имеют широкий спектр применения — от солнечных батарей космических аппаратов до технологий life science, изучающих живые организмы.Как сообщает пресс-служба российского вуза, университеты подготовили три совместные публикации для авторитетных научных журналов. Впереди — подготовка заявки на совместный проект в рамках международных научных конкурсов.Стороны также подписали соглашение о намерениях по совместным образовательным программам и Дорожную карту на 2023 — 2025 годы.Читайте также:
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узбекистан россия университеты санкт-петербургский политехнический университет петра великого ташкентский государственный технический университет им. ислама каримова андрей рудской садритдин турабджанов
узбекистан россия университеты санкт-петербургский политехнический университет петра великого ташкентский государственный технический университет им. ислама каримова андрей рудской садритдин турабджанов

СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве — фото

12:30 06.04.2023
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаСПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
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Документ Петербургский Политех и Ташкентский государственный технический университет подписали в рамках "Дней Политеха в Узбекистане".
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) им. Ислама Каримова подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщает министерство науки и высшего образования России.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаСПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета

"Я очень рад, что мы переходим на новый качественный уровень — уровень стратегического партнерства. Сегодня сделали большой шаг на пути сближения наших коллективов", — подчеркнул ректор ТГТУ Садритдин Турабджанов.

В свою очередь, ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что университеты объединяет большой опыт в реализации совместных проектов и исследований.
Также руководители двух вузов посетили фотовыставку, которую на площадке ТГТУ организовал музей истории российского вуза.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаСПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
История партнерства СПбПУ и ТГТУ началась в 80-е годы. За это время провели масштабную совместную работу, в том числе в области гидроэнергетики и гидротехнического строительства.

"Мы рады поделиться нашими знаниями, ведь в СПбПУ есть чему учиться, есть на базе чего развивать совместные исследования. Политех — это ведущий технический университет России, лидер инженерного образования. Статус стратегического партнерства — это принципиально новый этап развития нашего сотрудничества и новый уровень ответственности. Но совместной работой, проектами, достижениями наши коллективы показали, что полностью к этому готовы", — подчеркнул Андрей Рудской.

Кроме того, руководству двух вузов представили результаты совместных проектов. Один из них — в области электроники. Полученные разработки имеют широкий спектр применения — от солнечных батарей космических аппаратов до технологий life science, изучающих живые организмы.
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университетаСПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2023
СПбПУ и ТГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве
© пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета
Как сообщает пресс-служба российского вуза, университеты подготовили три совместные публикации для авторитетных научных журналов. Впереди — подготовка заявки на совместный проект в рамках международных научных конкурсов.
Стороны также подписали соглашение о намерениях по совместным образовательным программам и Дорожную карту на 2023 — 2025 годы.
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