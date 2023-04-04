https://uz.sputniknews.ru/20230404/tashkentskiy-filial-vgika-obyavil-priem-dokumentov-na-novyy-uchebnyy-god-33506511.html

Ташкентский филиал ВГИКа объявил прием документов на новый учебный год

Ташкентский филиал ВГИКа объявил прием документов на новый учебный год

С 1 мая можно пройти подготовительные курсы и получить необходимые знания для поступления

2023-04-04T16:00+0500

2023-04-04T16:00+0500

2023-04-04T16:00+0500

общество

узбекистан

филиал

студенты

учебный год

подготовительные курсы

документы

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ташкентский филиал ВГИКа объявил прием документов на 2023/2024 учебный год, сообщил корреспонденту Sputnik директор Ташкентского филиала ВГИКа Эльдар Юлдашев.Так, с 15 июня вуз начнет набор абитуриентов по шести специальностям — "Продюсер кино и ТВ", "Кинорежиссура", "Операторское мастерство", "Драматургия", "Кинокритик" и "Актерское мастерство".Между тем, с 1 мая можно пройти подготовительные курсы и получить необходимые знания для поступления по таким предметам, как:Проводить занятия на курсах будут педагоги Ташкентского ВГИКа — профессора из Москвы, а также узбекистанские специалисты.Напомним, Ташкентский филиал ВГИКа открыли в 2021 году. На данный момент по очной и заочной форме здесь обучают 156 студентов. В 2023/2024 учебном году на первый курс планируют принять 73 студента.Учащиеся минимум два раза в год посещают ВГИК в Москве, а также площадки киностудий им. Горького и "Мосфильм".Читайте также:

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