https://uz.sputniknews.ru/20230406/uzbekistan-kazaxstan-turisticheskie-avtobusy-33606118.html
Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы
Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы
Планируется запустить туристическое автобусное сообщение между городами Нурафшан и Туркестан.
2023-04-06T10:03+0500
2023-04-06T10:03+0500
2023-04-06T11:37+0500
узбекистан
ташкентская область
казахстан
туризм
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы. Как ожидается, в год они перевезут до 10 тыс. туристов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Кроме того, был разработан проект маршрута пятидневного тура по региону для иностранных туристов.Проект охватит районы Бостонлыкский, Паркентский, Зангиатинский, Ахангаранский, Чиназский районы и город Ангрен, обладающие высоким туристическим потенциалом, а в дальнейшем будет распространен и на другие регионы региона.Для справки, в Ташкентской области действуют 59 турфирм, 34 гостиницы, 907 семейных гостиниц. В прошлом году регион посетили 265 тысяч зарубежных туристов и 1,5 миллиона внутренних туристов, а экспорт услуг составил $79 млн.Читайте также: Топ-10 загадочных мест Узбекистана — фото
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узбекистан казахстан туркестан нурафшан туристические автобусы туризм пятидневный тур
узбекистан казахстан туркестан нурафшан туристические автобусы туризм пятидневный тур
Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы
10:03 06.04.2023 (обновлено: 11:37 06.04.2023)
Планируется запустить туристическое автобусное сообщение между городами Нурафшан и Туркестан.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik
. Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы. Как ожидается, в год они перевезут до 10 тыс. туристов, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкентской области.
Кроме того, был разработан проект маршрута пятидневного тура по региону для иностранных туристов.
Проект охватит районы Бостонлыкский, Паркентский, Зангиатинский, Ахангаранский, Чиназский районы и город Ангрен, обладающие высоким туристическим потенциалом, а в дальнейшем будет распространен и на другие регионы региона.
Для справки, в Ташкентской области действуют 59 турфирм, 34 гостиницы, 907 семейных гостиниц. В прошлом году регион посетили 265 тысяч зарубежных туристов и 1,5 миллиона внутренних туристов, а экспорт услуг составил $79 млн.