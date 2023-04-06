https://uz.sputniknews.ru/20230406/uzbekistan-kazaxstan-turisticheskie-avtobusy-33606118.html

Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы

Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы

Планируется запустить туристическое автобусное сообщение между городами Нурафшан и Туркестан.

2023-04-06T10:03+0500

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узбекистан

ташкентская область

казахстан

туризм

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Между Узбекистаном и Казахстаном будут курсировать туристические автобусы. Как ожидается, в год они перевезут до 10 тыс. туристов, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.Кроме того, был разработан проект маршрута пятидневного тура по региону для иностранных туристов.Проект охватит районы Бостонлыкский, Паркентский, Зангиатинский, Ахангаранский, Чиназский районы и город Ангрен, обладающие высоким туристическим потенциалом, а в дальнейшем будет распространен и на другие регионы региона.Для справки, в Ташкентской области действуют 59 турфирм, 34 гостиницы, 907 семейных гостиниц. В прошлом году регион посетили 265 тысяч зарубежных туристов и 1,5 миллиона внутренних туристов, а экспорт услуг составил $79 млн.Читайте также: Топ-10 загадочных мест Узбекистана — фото

узбекистан

ташкентская область

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