https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-uzbekistane-vvedut-reestr-nedobrosovestnyx-stroiteley--33612336.html

В Узбекистане введут реестр недобросовестных строителей

В Узбекистане введут реестр недобросовестных строителей

Недобросовестных исполнителей отстранят от госзакупок на 2 года.

2023-04-06T11:33+0500

2023-04-06T11:33+0500

2023-04-06T11:57+0500

узбекистан

закон

строительство

строители

госзакупки

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект правил формирования "Единого реестра недобросовестных исполнителей".Цель — обеспечить эффективное расходование средств, выделяемых из государственного бюджета.Новые правила помогут усовершенствовать механизмы государственного и общественного контроля за строительством.Власти планируют создать Единый реестр недобросовестных исполнителей проектов, а также связать его с системой "Прозрачное строительство". Сведения реестра будут открытыми, общедоступными и бесплатными.Компания может попасть в реестр по решению суда или комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.Недобросовестного исполнителя включат в список на 2 года. В этот период он не сможет участвовать в госзакупках.В Узбекистане с 1 января 2023 года усилили контроль за проектами, включенными в программы, реализуемые за счет средств госбюджета, а также инициативного бюджетирования. Проверяют следующее:Читайте также:

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в узбекистане введут реестр недобросовестных строителей министерство экономики и финансов проект правила единый реестр недобросовестных исполнителей как не попасть экономика строительство госзакупки государственный тендер предприниматели бизнес