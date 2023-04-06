https://uz.sputniknews.ru/20230406/v-uzbekistane-vvedut-reestr-nedobrosovestnyx-stroiteley--33612336.html
В Узбекистане введут реестр недобросовестных строителей
В Узбекистане введут реестр недобросовестных строителей
Недобросовестных исполнителей отстранят от госзакупок на 2 года.
2023-04-06T11:33+0500
2023-04-06T11:33+0500
2023-04-06T11:57+0500
узбекистан
закон
строительство
строители
госзакупки
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект правил формирования "Единого реестра недобросовестных исполнителей".Цель — обеспечить эффективное расходование средств, выделяемых из государственного бюджета.Новые правила помогут усовершенствовать механизмы государственного и общественного контроля за строительством.Власти планируют создать Единый реестр недобросовестных исполнителей проектов, а также связать его с системой "Прозрачное строительство". Сведения реестра будут открытыми, общедоступными и бесплатными.Компания может попасть в реестр по решению суда или комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.Недобросовестного исполнителя включат в список на 2 года. В этот период он не сможет участвовать в госзакупках.В Узбекистане с 1 января 2023 года усилили контроль за проектами, включенными в программы, реализуемые за счет средств госбюджета, а также инициативного бюджетирования. Проверяют следующее:Читайте также:
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в узбекистане введут реестр недобросовестных строителей министерство экономики и финансов проект правила единый реестр недобросовестных исполнителей как не попасть экономика строительство госзакупки государственный тендер предприниматели бизнес
в узбекистане введут реестр недобросовестных строителей министерство экономики и финансов проект правила единый реестр недобросовестных исполнителей как не попасть экономика строительство госзакупки государственный тендер предприниматели бизнес
В Узбекистане введут реестр недобросовестных строителей
11:33 06.04.2023 (обновлено: 11:57 06.04.2023)
Включенных в список недобросовестных исполнителей отстранят от госзакупок на 2 года.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект
правил формирования "Единого реестра недобросовестных исполнителей".
Цель — обеспечить эффективное расходование средств, выделяемых из государственного бюджета.
Новые правила помогут усовершенствовать механизмы государственного и общественного контроля за строительством.
Власти планируют создать Единый реестр недобросовестных исполнителей проектов, а также связать его с системой "Прозрачное строительство". Сведения реестра будут открытыми, общедоступными и бесплатными.
Компания может попасть в реестр по решению суда или комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.
Недобросовестного исполнителя включат в список на 2 года. В этот период он не сможет участвовать в госзакупках.
В Узбекистане с 1 января 2023 года усилили контроль за проектами, включенными в программы, реализуемые за счет средств госбюджета, а также инициативного бюджетирования. Проверяют следующее:
выделение земли по каждому объекту, разработку и экспертизу проектно-сметной документации, проведение тендеров и финансирование;
обеспечение строгого соблюдения архитектурных, градостроительных и других норм при проведении строительно-ремонтных работ на объекте;
недопущение завышенных объемов работ и необоснованного завышения цен;
изучение обращений физических и юридических лиц, связанных со строительством.