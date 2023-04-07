https://uz.sputniknews.ru/20230407/esche-bolshe-uzbekistantsev-smogut-brat-ipoteku--33671212.html
Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку
Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку
Граждане с недостаточным официальным доходом смогут брать ипотеку.
2023-04-07T16:12+0500
2023-04-07T16:12+0500
2023-04-07T16:48+0500
узбекистан
узбекистанцы
население
общество
экономика
кредит
ипотека
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане расширят поддержку населения в получении ипотечных кредитов и субсидий. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании, которое провел Шавкат Мирзиёев в среду.В частности, с 1 мая получить кредит смогут жители с недостаточным официальным доходом. При определении их платежеспособности будут учитывать баланс на их банковских картах, расходы на аренду, ЖКУ и другое.При этом граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешевый кредит в банке.Срок действия субсидии на покрытие ипотечного кредита сократят с 12 до 4 месяцев. Граждане, не успевшие воспользоваться своим сертификатом в течение этого периода, смогут повторно обратиться за субсидией.Планируется, что министерство экономики профинансирует ипотечные кредиты на 9 трлн сумов для 31 тыс. семей, а также направит 1,6 трлн сумов на покрытие первоначального взноса и процентов.Банки выделят ипотечные кредиты в размере 5,7 трлн сумов еще 20 тыс. семей, а также 1,5 трлн сумов для 10 тыс. жителей на расширение их частного дома или пристройку. Компания по рефинансированию ипотеки направит еще 1,7 трлн сумов на покупку 5,5 тыс. домов.Кроме того, в течение двух месяцев власти разработают законопроект "Об ипотечных облигациях", который даст возможность привлечь дополнительные средства на жилищное строительство.Напомним, в Узбекистане за последние три года банки выделили 33 трлн сумов ипотечных кредитов для 210 тыс. семей. Еще 73 тыс. малообеспеченных семей получили субсидии в размере 1,3 трлн сумов на выплату первого взноса и процентов по кредиту.Читайте также:
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еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку ипотека в узбекистане как взять ипотеку в узбекистане льготы какой должен быть доход для ипотеки новости экономика узбекистан
еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку ипотека в узбекистане как взять ипотеку в узбекистане льготы какой должен быть доход для ипотеки новости экономика узбекистан
Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку
16:12 07.04.2023 (обновлено: 16:48 07.04.2023)
Граждане с недостаточным официальным доходом смогут получать ипотечные кредит.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане расширят поддержку населения в получении ипотечных кредитов и субсидий. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании, которое провел Шавкат Мирзиёев в среду.
В частности, с 1 мая получить кредит смогут жители с недостаточным официальным доходом. При определении их платежеспособности будут учитывать баланс на их банковских картах, расходы на аренду, ЖКУ и другое.
При этом граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешевый кредит в банке.
Срок действия субсидии на покрытие ипотечного кредита сократят с 12 до 4 месяцев. Граждане, не успевшие воспользоваться своим сертификатом в течение этого периода, смогут повторно обратиться за субсидией.
Планируется, что министерство экономики профинансирует ипотечные кредиты на 9 трлн сумов для 31 тыс. семей, а также направит 1,6 трлн сумов на покрытие первоначального взноса и процентов.
Банки выделят ипотечные кредиты в размере 5,7 трлн сумов еще 20 тыс. семей, а также 1,5 трлн сумов для 10 тыс. жителей на расширение их частного дома или пристройку. Компания по рефинансированию ипотеки направит еще 1,7 трлн сумов на покупку 5,5 тыс. домов.
Кроме того, в течение двух месяцев власти разработают законопроект "Об ипотечных облигациях", который даст возможность привлечь дополнительные средства на жилищное строительство.
Напомним, в Узбекистане за последние три года банки выделили 33 трлн сумов ипотечных кредитов для 210 тыс. семей. Еще 73 тыс. малообеспеченных семей получили субсидии в размере 1,3 трлн сумов на выплату первого взноса и процентов по кредиту.