https://uz.sputniknews.ru/20230407/esche-bolshe-uzbekistantsev-smogut-brat-ipoteku--33671212.html

Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку

Еще больше узбекистанцев смогут брать ипотеку

Граждане с недостаточным официальным доходом смогут брать ипотеку.

2023-04-07T16:12+0500

2023-04-07T16:12+0500

2023-04-07T16:48+0500

узбекистан

узбекистанцы

население

общество

экономика

кредит

ипотека

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане расширят поддержку населения в получении ипотечных кредитов и субсидий. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании, которое провел Шавкат Мирзиёев в среду.В частности, с 1 мая получить кредит смогут жители с недостаточным официальным доходом. При определении их платежеспособности будут учитывать баланс на их банковских картах, расходы на аренду, ЖКУ и другое.При этом граждане, заплатившие более высокий первоначальный взнос, смогут получить более дешевый кредит в банке.Срок действия субсидии на покрытие ипотечного кредита сократят с 12 до 4 месяцев. Граждане, не успевшие воспользоваться своим сертификатом в течение этого периода, смогут повторно обратиться за субсидией.Планируется, что министерство экономики профинансирует ипотечные кредиты на 9 трлн сумов для 31 тыс. семей, а также направит 1,6 трлн сумов на покрытие первоначального взноса и процентов.Банки выделят ипотечные кредиты в размере 5,7 трлн сумов еще 20 тыс. семей, а также 1,5 трлн сумов для 10 тыс. жителей на расширение их частного дома или пристройку. Компания по рефинансированию ипотеки направит еще 1,7 трлн сумов на покупку 5,5 тыс. домов.Кроме того, в течение двух месяцев власти разработают законопроект "Об ипотечных облигациях", который даст возможность привлечь дополнительные средства на жилищное строительство.Напомним, в Узбекистане за последние три года банки выделили 33 трлн сумов ипотечных кредитов для 210 тыс. семей. Еще 73 тыс. малообеспеченных семей получили субсидии в размере 1,3 трлн сумов на выплату первого взноса и процентов по кредиту.Читайте также:

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