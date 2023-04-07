https://uz.sputniknews.ru/20230407/maloobespechennym-budut-vozvraschat-nds-za-pokupki--podrobnosti--33650594.html
Малообеспеченным вернут НДС за покупки — подробности
Малообеспеченным вернут НДС за покупки — подробности
За некоторые продукты вернут 12% от их стоимости
2023-04-07T12:26+0500
2023-04-07T12:26+0500
2023-04-07T12:34+0500
малообеспеченные семьи
малоимущие граждане
ндс
покупки
продукты
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. С 1 мая малообеспеченные граждане смогут вернуть сумму НДС за покупки некоторых продуктов питания. Об этом сообщил Минюст.В перечень товаров вошли баранина, мясо птицы, говядина, яйца и растительное масло.Людям, включенным в "Единый реестр социальной защиты", будут возвращать НДС в размере 12% за покупку, вместо 1% кешбэка.Правила возврата налога такие же, как для получения кэшбека. Потребителю нужно скачать мобильное приложение "Soliq", пройти регистрацию с помощью FACE ID и отсканировать в приложении QR-код чека о покупке.Если в чеке есть не только продукты с возвратом НДС, но и не входящие перечень товары, то за них покупатель получит еще 1% кешбэка.При этом продавец товара должен уплачивать налоги, только в таком случае покупателю вернут НДС от покупки.Сумму выплатят после 25 числа через месяц со дня регистрации чека в приложении.Читайте также:
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малообеспеченным будут возвращать ндс за покупки экономика узбекистан единый реестр социальной защиты малообеспеченные социально незащищенные слои населения население узбекистана ндс вернут сколько вернут кешбэк сколько процентов вернут как вернуть ндс за покупку за какие продукты вернут ндс новости новость
Малообеспеченным вернут НДС за покупки — подробности
12:26 07.04.2023 (обновлено: 12:34 07.04.2023)
За некоторые продуктовые товары малообеспеченным гражданам вернут 12% от их стоимости.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
С 1 мая малообеспеченные граждане смогут вернуть сумму НДС за покупки некоторых продуктов питания. Об этом сообщил
Минюст.
В перечень товаров вошли баранина, мясо птицы, говядина, яйца и растительное масло.
Людям, включенным в "Единый реестр социальной защиты", будут возвращать НДС в размере 12% за покупку, вместо 1% кешбэка.
Правила возврата налога такие же, как для получения кэшбека. Потребителю нужно скачать мобильное приложение "Soliq
", пройти регистрацию с помощью FACE ID и отсканировать в приложении QR-код чека о покупке.
Если в чеке есть не только продукты с возвратом НДС, но и не входящие перечень товары, то за них покупатель получит еще 1% кешбэка.
При этом продавец товара должен уплачивать налоги, только в таком случае покупателю вернут НДС от покупки.
Сумму выплатят после 25 числа через месяц со дня регистрации чека в приложении.