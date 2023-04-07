https://uz.sputniknews.ru/20230407/maloobespechennym-budut-vozvraschat-nds-za-pokupki--podrobnosti--33650594.html

Малообеспеченным вернут НДС за покупки — подробности

Малообеспеченным вернут НДС за покупки — подробности

За некоторые продукты вернут 12% от их стоимости

2023-04-07T12:26+0500

2023-04-07T12:26+0500

2023-04-07T12:34+0500

малообеспеченные семьи

малоимущие граждане

ндс

покупки

продукты

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. С 1 мая малообеспеченные граждане смогут вернуть сумму НДС за покупки некоторых продуктов питания. Об этом сообщил Минюст.В перечень товаров вошли баранина, мясо птицы, говядина, яйца и растительное масло.Людям, включенным в "Единый реестр социальной защиты", будут возвращать НДС в размере 12% за покупку, вместо 1% кешбэка.Правила возврата налога такие же, как для получения кэшбека. Потребителю нужно скачать мобильное приложение "Soliq", пройти регистрацию с помощью FACE ID и отсканировать в приложении QR-код чека о покупке.Если в чеке есть не только продукты с возвратом НДС, но и не входящие перечень товары, то за них покупатель получит еще 1% кешбэка.При этом продавец товара должен уплачивать налоги, только в таком случае покупателю вернут НДС от покупки.Сумму выплатят после 25 числа через месяц со дня регистрации чека в приложении.Читайте также:

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