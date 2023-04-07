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https://uz.sputniknews.ru/20230407/naznachen-novyy-hokim-syrdarinskoy-oblasti-33672043.html
Назначен новый хоким Сырдарьинской области
Назначен новый хоким Сырдарьинской области
Шавкат Мирзиёев рекомендовал кандидатуру Акмалжона Махмудалиева на должность хокима
2023-04-07T16:31+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля принял участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане, сообщает пресс-служба главы государства.На сессии также рассмотрели организационный вопрос. Президент рекомендовал на должность хокима Сырдарьинской области кандидатуру Акмалжона Махмудалиева.Участники мероприятия заслушали программу кандидата. Акмалжон Махмудалиев презентовал свои планы по развитию предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, созданию достойных условий жизни населения области.После презентации депутаты областного Кенгаша высказали свои мнения по программе кандидата и состоялось голосование. По его итогам Акмалжона Махмудалиева утвердили хокимом Сырдарьинской области.Для справки: Акмалжон Махмудалиев родился в 1974 году. Имеет большой опыт работы в государственных органах. Занимал должности хокима Учкуприкского района Ферганской области, заместителя хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства. С ноября прошлого года исполнял обязанности хокима Сырдарьинской области.Читайте также:
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узбекистан сырдарьинская область президент шавкат мирзиёев хоким акмалжон махмудалиев областной кенгаш народных депутатов
узбекистан сырдарьинская область президент шавкат мирзиёев хоким акмалжон махмудалиев областной кенгаш народных депутатов

Назначен новый хоким Сырдарьинской области

16:31 07.04.2023 (обновлено: 17:18 07.04.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гулистане с участием Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов.
В Гулистане с участием Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов Шавкат Мирзиёев рекомендовал кандидатуру Акмалжона Махмудалиева на должность хокима.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля принял участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане, сообщает пресс-служба главы государства.
На сессии также рассмотрели организационный вопрос. Президент рекомендовал на должность хокима Сырдарьинской области кандидатуру Акмалжона Махмудалиева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гулистане с участием Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов.
В Гулистане с участием Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
В Гулистане с участием Шавката Мирзиёева состоялась сессия Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Участники мероприятия заслушали программу кандидата. Акмалжон Махмудалиев презентовал свои планы по развитию предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, созданию достойных условий жизни населения области.
После презентации депутаты областного Кенгаша высказали свои мнения по программе кандидата и состоялось голосование. По его итогам Акмалжона Махмудалиева утвердили хокимом Сырдарьинской области.
Для справки: Акмалжон Махмудалиев родился в 1974 году. Имеет большой опыт работы в государственных органах. Занимал должности хокима Учкуприкского района Ферганской области, заместителя хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства. С ноября прошлого года исполнял обязанности хокима Сырдарьинской области.
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