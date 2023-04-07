https://uz.sputniknews.ru/20230407/naznachen-novyy-hokim-syrdarinskoy-oblasti-33672043.html

Назначен новый хоким Сырдарьинской области

Назначен новый хоким Сырдарьинской области

Шавкат Мирзиёев рекомендовал кандидатуру Акмалжона Махмудалиева на должность хокима

2023-04-07T16:31+0500

2023-04-07T16:31+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля принял участие во внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане, сообщает пресс-служба главы государства.На сессии также рассмотрели организационный вопрос. Президент рекомендовал на должность хокима Сырдарьинской области кандидатуру Акмалжона Махмудалиева.Участники мероприятия заслушали программу кандидата. Акмалжон Махмудалиев презентовал свои планы по развитию предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, созданию достойных условий жизни населения области.После презентации депутаты областного Кенгаша высказали свои мнения по программе кандидата и состоялось голосование. По его итогам Акмалжона Махмудалиева утвердили хокимом Сырдарьинской области.Для справки: Акмалжон Махмудалиев родился в 1974 году. Имеет большой опыт работы в государственных органах. Занимал должности хокима Учкуприкского района Ферганской области, заместителя хокима Навоийской области по вопросам сельского и водного хозяйства. С ноября прошлого года исполнял обязанности хокима Сырдарьинской области.Читайте также:

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