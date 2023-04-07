https://uz.sputniknews.ru/20230407/shavkat-mirzieev-ozvuchil-iniciativy-napravlennye-na-povyshenie-blagosostoyaniya-syrdarincev-33673231.html
Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев
Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев
Президент Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов
2023-04-07T16:42+0500
2023-04-07T16:42+0500
2023-04-07T17:36+0500
узбекистан
сырдарья
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
развитие
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отметил Мирзиёев, за последние шесть лет в область привлекли 30 триллионов сумов инвестиций, запустили 6 тысяч 640 новых предприятий. В результате создали 55 тысяч постоянных рабочих мест, вывели из бедности 17 тысяч семей.В Сырдарье также увеличилось количество предпринимателей. Появились новые отрасли, такие как производство строительных материалов, фармацевтика, кожевенная и пищевая промышленность, которых прежде не было. В частности, в сфере строительных материалов реализовали 274 проекта, и этот сектор стал новым драйвером. Его доля в промышленности области превысила 7%.Область занимает первое место в республике по производству и экспорту бахчи. В Сырдарье производят треть электроэнергии Узбекистана, 16% кожевенной и 10% фармацевтической продукции.Как отметил лидер Узбекистана, достигнутые результаты уже история, а возможностей для социально-экономического развития региона еще много.В частности, Сырдарья располагает богатыми природными ресурсами. Посевных земель на душу населения здесь в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Уровень обеспеченности сельского хозяйства водой также высок. Если привнести науку и инновации, можно увеличить объемы производства и экспорта.Сырдарья находится недалеко от Ташкента — крупнейшего потребительского рынка в республике. Она также имеет удобный транспортный коридор между двумя соседними странами – Казахстаном и Таджикистаном.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость задействовать эти возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.Здесь полезным будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в регион привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.На совещании президент озвучил 5 новых инициатив, направленных на повышение благосостояния сырдарьинцев.Во-первых, в Зоне передовых инноваций введут особый льготный режим для проектов по 20 направлениям биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, пищевой отрасли, электротехники, медицины и образования. Они сроком на 3 года будут освобождены от уплаты земельного налога, налогов на имущество, прибыль и оборот, а также таможенных пошлин. Земельные участки в зоне будут выделять в упрощенном порядке, участки и здания можно будет покупать с рассрочкой на 5 лет.Также в Сырдарье создадут Узбекско-китайский биотехнологический кластер с объемом инвестиций $500 млн. Совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане создадут Международный университет образования и исследований, клинику инновационной медицины, центральноазиатский геномный центр, центр клеточной терапии для лечения онкозаболеваний. Также кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и онкологические лекарственные препараты.Для кластера выделят 200 гектаров земли, построят учебные корпуса для 10 тысяч студентов, современный кампус, лаборатории, школу инженеров.Второе. 11 районов и городов области будут специализироваться на промышленности, в каждом создадут инновационные технопарки по китайской модели. В них планируют реализовать инновационные проекты в области электротехники, биофармацевтики, химии, строительных материалов, шелководства и пищевой промышленности. Технопаркам предоставят статус свободной экономической зоны с введением упрощенной системы режима "переработка на таможенной территории". В этом году на инфраструктуру технопарка выделят 200 млрд сумов.Для финансирования инвестиционных проектов в Сырдарье создадут Узбекско-китайский инвестиционный фонд совместно с авторитетным Фондом Шелкового пути Китая и другими финансовыми институтами. В фонд инвестируют $1 млрд.Третье. В Сырдарье внедрят передовые агротехнологии. Хокима области будут консультировать эксперты по сельскому хозяйству из Китая, привлекут инвесторов для модернизации оросительных и мелиоративных систем.Также с помощью китайского опыта в Сайхунабаде создадут животноводческие и птицеводческие экокомплексы, а в Мирзаабаде — интенсивные плантации граната, дыни, пекана и рыбы. В Хавасте создадут мощности по производству натуральных красителей из растений, технопарк хранения, переработки и упаковки фруктов и овощей. Наладят сотрудничество с ведущими университетами Китая по созданию солеустойчивых и засухоустойчивых культур, новых пород скота.Четвертое. Сырдарью превратят в крупный логистический узел, связывающий нашу страну с Казахстаном, Таджикистаном, Китаем и Афганистаном. Для этого в сотрудничестве с китайскими инвесторами построят новые транспортные маршруты и мультимодальный логистический центр, соединяющий восточную и центральную части республики и интегрированный с зарубежными направлениями.Кроме того, с Сырдарьи начнут эксперимент по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению дорогами.Пятое. Опираясь на результаты медицинских реформ и имеющиеся возможности, город Гулистан будет превращен в хаб инновационной медицины.Читайте также: Назначен новый хоким Сырдарьинской области
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узбекистан президент шавкат мирзиёев сырдарья сырдарьинская область гулистан кенгаш народных депутатов
узбекистан президент шавкат мирзиёев сырдарья сырдарьинская область гулистан кенгаш народных депутатов
Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев
16:42 07.04.2023 (обновлено: 17:36 07.04.2023)
Президент Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отметил Мирзиёев, за последние шесть лет в область привлекли 30 триллионов сумов инвестиций, запустили 6 тысяч 640 новых предприятий. В результате создали 55 тысяч постоянных рабочих мест, вывели из бедности 17 тысяч семей.
В Сырдарье также увеличилось количество предпринимателей. Появились новые отрасли, такие как производство строительных материалов, фармацевтика, кожевенная и пищевая промышленность, которых прежде не было. В частности, в сфере строительных материалов реализовали 274 проекта, и этот сектор стал новым драйвером. Его доля в промышленности области превысила 7%.
Область занимает первое место в республике по производству и экспорту бахчи. В Сырдарье производят треть электроэнергии Узбекистана, 16% кожевенной и 10% фармацевтической продукции.
Как отметил лидер Узбекистана, достигнутые результаты уже история, а возможностей для социально-экономического развития региона еще много.
В частности, Сырдарья располагает богатыми природными ресурсами. Посевных земель на душу населения здесь в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Уровень обеспеченности сельского хозяйства водой также высок. Если привнести науку и инновации, можно увеличить объемы производства и экспорта.
Сырдарья находится недалеко от Ташкента — крупнейшего потребительского рынка в республике. Она также имеет удобный транспортный коридор между двумя соседними странами – Казахстаном и Таджикистаном.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость задействовать эти возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.
Здесь полезным будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в регион привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.
На совещании президент озвучил 5 новых инициатив, направленных на повышение благосостояния сырдарьинцев.
Во-первых, в Зоне передовых инноваций введут особый льготный режим для проектов по 20 направлениям биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, пищевой отрасли, электротехники, медицины и образования. Они сроком на 3 года будут освобождены от уплаты земельного налога, налогов на имущество, прибыль и оборот, а также таможенных пошлин. Земельные участки в зоне будут выделять в упрощенном порядке, участки и здания можно будет покупать с рассрочкой на 5 лет.
Также в Сырдарье создадут Узбекско-китайский биотехнологический кластер с объемом инвестиций $500 млн. Совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане создадут Международный университет образования и исследований, клинику инновационной медицины, центральноазиатский геномный центр, центр клеточной терапии для лечения онкозаболеваний. Также кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и онкологические лекарственные препараты.
Для кластера выделят 200 гектаров земли, построят учебные корпуса для 10 тысяч студентов, современный кампус, лаборатории, школу инженеров.
Второе. 11 районов и городов области будут специализироваться на промышленности, в каждом создадут инновационные технопарки по китайской модели. В них планируют реализовать инновационные проекты в области электротехники, биофармацевтики, химии, строительных материалов, шелководства и пищевой промышленности. Технопаркам предоставят статус свободной экономической зоны с введением упрощенной системы режима "переработка на таможенной территории". В этом году на инфраструктуру технопарка выделят 200 млрд сумов.
Для финансирования инвестиционных проектов в Сырдарье создадут Узбекско-китайский инвестиционный фонд совместно с авторитетным Фондом Шелкового пути Китая и другими финансовыми институтами. В фонд инвестируют $1 млрд.
Третье. В Сырдарье внедрят передовые агротехнологии. Хокима области будут консультировать эксперты по сельскому хозяйству из Китая, привлекут инвесторов для модернизации оросительных и мелиоративных систем.
Также с помощью китайского опыта в Сайхунабаде создадут животноводческие и птицеводческие экокомплексы, а в Мирзаабаде — интенсивные плантации граната, дыни, пекана и рыбы.
В Хавасте создадут мощности по производству натуральных красителей из растений, технопарк хранения, переработки и упаковки фруктов и овощей. Наладят сотрудничество с ведущими университетами Китая по созданию солеустойчивых и засухоустойчивых культур, новых пород скота.
Четвертое. Сырдарью превратят в крупный логистический узел, связывающий нашу страну с Казахстаном, Таджикистаном, Китаем и Афганистаном. Для этого в сотрудничестве с китайскими инвесторами построят новые транспортные маршруты и мультимодальный логистический центр, соединяющий восточную и центральную части республики и интегрированный с зарубежными направлениями.
Кроме того, с Сырдарьи начнут эксперимент по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению дорогами.
Пятое. Опираясь на результаты медицинских реформ и имеющиеся возможности, город Гулистан будет превращен в хаб инновационной медицины.