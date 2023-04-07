https://uz.sputniknews.ru/20230407/shavkat-mirzieev-ozvuchil-iniciativy-napravlennye-na-povyshenie-blagosostoyaniya-syrdarincev-33673231.html

Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев

Шавкат Мирзиёев озвучил меры по повышению благосостояния сырдарьинцев

Президент Шавкат Мирзиёев выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов

2023-04-07T16:42+0500

2023-04-07T16:42+0500

2023-04-07T17:36+0500

узбекистан

сырдарья

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

развитие

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 7 апреля выступил на внеочередной сессии Сырдарьинского областного Кенгаша народных депутатов в Гулистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отметил Мирзиёев, за последние шесть лет в область привлекли 30 триллионов сумов инвестиций, запустили 6 тысяч 640 новых предприятий. В результате создали 55 тысяч постоянных рабочих мест, вывели из бедности 17 тысяч семей.В Сырдарье также увеличилось количество предпринимателей. Появились новые отрасли, такие как производство строительных материалов, фармацевтика, кожевенная и пищевая промышленность, которых прежде не было. В частности, в сфере строительных материалов реализовали 274 проекта, и этот сектор стал новым драйвером. Его доля в промышленности области превысила 7%.Область занимает первое место в республике по производству и экспорту бахчи. В Сырдарье производят треть электроэнергии Узбекистана, 16% кожевенной и 10% фармацевтической продукции.Как отметил лидер Узбекистана, достигнутые результаты уже история, а возможностей для социально-экономического развития региона еще много.В частности, Сырдарья располагает богатыми природными ресурсами. Посевных земель на душу населения здесь в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Уровень обеспеченности сельского хозяйства водой также высок. Если привнести науку и инновации, можно увеличить объемы производства и экспорта.Сырдарья находится недалеко от Ташкента — крупнейшего потребительского рынка в республике. Она также имеет удобный транспортный коридор между двумя соседними странами – Казахстаном и Таджикистаном.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость задействовать эти возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.Здесь полезным будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Кроме того, китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году в регион привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.На совещании президент озвучил 5 новых инициатив, направленных на повышение благосостояния сырдарьинцев.Во-первых, в Зоне передовых инноваций введут особый льготный режим для проектов по 20 направлениям биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, пищевой отрасли, электротехники, медицины и образования. Они сроком на 3 года будут освобождены от уплаты земельного налога, налогов на имущество, прибыль и оборот, а также таможенных пошлин. Земельные участки в зоне будут выделять в упрощенном порядке, участки и здания можно будет покупать с рассрочкой на 5 лет.Также в Сырдарье создадут Узбекско-китайский биотехнологический кластер с объемом инвестиций $500 млн. Совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане создадут Международный университет образования и исследований, клинику инновационной медицины, центральноазиатский геномный центр, центр клеточной терапии для лечения онкозаболеваний. Также кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и онкологические лекарственные препараты.Для кластера выделят 200 гектаров земли, построят учебные корпуса для 10 тысяч студентов, современный кампус, лаборатории, школу инженеров.Второе. 11 районов и городов области будут специализироваться на промышленности, в каждом создадут инновационные технопарки по китайской модели. В них планируют реализовать инновационные проекты в области электротехники, биофармацевтики, химии, строительных материалов, шелководства и пищевой промышленности. Технопаркам предоставят статус свободной экономической зоны с введением упрощенной системы режима "переработка на таможенной территории". В этом году на инфраструктуру технопарка выделят 200 млрд сумов.Для финансирования инвестиционных проектов в Сырдарье создадут Узбекско-китайский инвестиционный фонд совместно с авторитетным Фондом Шелкового пути Китая и другими финансовыми институтами. В фонд инвестируют $1 млрд.Третье. В Сырдарье внедрят передовые агротехнологии. Хокима области будут консультировать эксперты по сельскому хозяйству из Китая, привлекут инвесторов для модернизации оросительных и мелиоративных систем.Также с помощью китайского опыта в Сайхунабаде создадут животноводческие и птицеводческие экокомплексы, а в Мирзаабаде — интенсивные плантации граната, дыни, пекана и рыбы. В Хавасте создадут мощности по производству натуральных красителей из растений, технопарк хранения, переработки и упаковки фруктов и овощей. Наладят сотрудничество с ведущими университетами Китая по созданию солеустойчивых и засухоустойчивых культур, новых пород скота.Четвертое. Сырдарью превратят в крупный логистический узел, связывающий нашу страну с Казахстаном, Таджикистаном, Китаем и Афганистаном. Для этого в сотрудничестве с китайскими инвесторами построят новые транспортные маршруты и мультимодальный логистический центр, соединяющий восточную и центральную части республики и интегрированный с зарубежными направлениями.Кроме того, с Сырдарьи начнут эксперимент по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению дорогами.Пятое. Опираясь на результаты медицинских реформ и имеющиеся возможности, город Гулистан будет превращен в хаб инновационной медицины.Читайте также: Назначен новый хоким Сырдарьинской области

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