https://uz.sputniknews.ru/20230407/rossiyskie-vuzy-uchastvuyut-v-obrazovatelnoy-vystavke-v-tashkente--33683895.html
Российские ВУЗы участвуют в образовательной выставке в Ташкенте
Российские ВУЗы участвуют в образовательной выставке в Ташкенте
Мероприятие будет проходить до 19 мая в девяти городах страны.
2023-04-07T20:30+0500
2023-04-07T20:30+0500
2023-04-07T20:30+0500
россотрудничество в узбекистане
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образование
общество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Более 30 российских университетов участвуют в выставке "Образование и профессия - 2023" в Ташкенте. Об этом сообщает Русский дом.В ходе мероприятия посетители смогут получить индивидуальные консультации по поступлению, изучить имеющиеся направления учебы, а также узнать правила студенческой жизни в России.Организаторами мероприятия выступают Агентство по делам молодежи и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, представительство Россотрудничества в Узбекистане.Всего в выставке принимают участие ВУЗы Беларуси, Казахстана, Литвы, Турции, США, Великобритании, Малайзии и Кипра.Мероприятие будет проходить до 19 мая в следующих городах республики:Читайте также:Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – картаКуда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
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российские вузы участвуют в образовательной выставке в ташкенте как поступить в российский вуз учеба в россии что нужно знать как поступить в вуз в россии поступление из узбекистана в россию университеты россии какие нужны документы правила приема 2023 узбекистанцы узбеки в россии россотрудничество русский дом образование ташкент мероприятия куда сходить
Российские ВУЗы участвуют в образовательной выставке в Ташкенте
Мероприятие будет проходить до 19 мая в девяти городах страны. Абитуриенты смогут узнать всю необходимую информацию о поступлении.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Более 30 российских университетов участвуют в выставке "Образование и профессия - 2023" в Ташкенте. Об этом сообщает Русский дом
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В ходе мероприятия посетители смогут получить индивидуальные консультации по поступлению, изучить имеющиеся направления учебы, а также узнать правила студенческой жизни в России.
Организаторами мероприятия выступают Агентство по делам молодежи и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, представительство Россотрудничества в Узбекистане.
"В эти самые минуты, когда мы с Вами открываем выставку, в нашем представительстве продолжаются отборочные испытания для узбекистанцев, которые планируют получить образование в вузах России в рамках квоты Правительства Российской Федерации", - отметил глава представительства Михаил Вождаев.
Всего в выставке принимают участие ВУЗы Беларуси, Казахстана, Литвы, Турции, США, Великобритании, Малайзии и Кипра.
Мероприятие будет проходить до 19 мая в следующих городах республики:
Ташкент – с 7 по 8 апреля,