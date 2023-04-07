https://uz.sputniknews.ru/20230407/rossiyskie-vuzy-uchastvuyut-v-obrazovatelnoy-vystavke-v-tashkente--33683895.html

Российские ВУЗы участвуют в образовательной выставке в Ташкенте

Российские ВУЗы участвуют в образовательной выставке в Ташкенте

Мероприятие будет проходить до 19 мая в девяти городах страны.

2023-04-07T20:30+0500

2023-04-07T20:30+0500

2023-04-07T20:30+0500

россотрудничество в узбекистане

узбекистан

выставка

образование

общество

поступление в университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0f/22752420_0:31:3535:2019_1920x0_80_0_0_f52a62576142d6c3bf95ae828ec0f785.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Более 30 российских университетов участвуют в выставке "Образование и профессия - 2023" в Ташкенте. Об этом сообщает Русский дом.В ходе мероприятия посетители смогут получить индивидуальные консультации по поступлению, изучить имеющиеся направления учебы, а также узнать правила студенческой жизни в России.Организаторами мероприятия выступают Агентство по делам молодежи и Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, представительство Россотрудничества в Узбекистане.Всего в выставке принимают участие ВУЗы Беларуси, Казахстана, Литвы, Турции, США, Великобритании, Малайзии и Кипра.Мероприятие будет проходить до 19 мая в следующих городах республики:Читайте также:Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – картаКуда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские вузы участвуют в образовательной выставке в ташкенте как поступить в российский вуз учеба в россии что нужно знать как поступить в вуз в россии поступление из узбекистана в россию университеты россии какие нужны документы правила приема 2023 узбекистанцы узбеки в россии россотрудничество русский дом образование ташкент мероприятия куда сходить