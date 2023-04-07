https://uz.sputniknews.ru/20230407/zavtra-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta--33680410.html
Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
Хокимият предупредил о закрытии улиц из-за байкерского заезда.
2023-04-07T18:38+0500
2023-04-07T18:38+0500
2023-04-07T18:38+0500
узбекистан
ташкент
улица
дорога
карта
общество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Завтра в столице закроют для автотранспорта ряд улиц и дорог, передает пресс-служба хокимията города.Ограничение будет действовать с 12:00 до 13:00 на следующих участках:По данным пресс-службы, перекрытие связано с заездом байкеров в честь открытия 20-го юбилейного мотосезона.Читайте также:
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завтра 8 апреля в ташкенте перекроют ряд улиц какие улицы закрыты в ташкенте заезд байкеров в ташкенте ташкент новости ташкента новость жители ташкента
завтра 8 апреля в ташкенте перекроют ряд улиц какие улицы закрыты в ташкенте заезд байкеров в ташкенте ташкент новости ташкента новость жители ташкента
Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – карта
Хокимият предупредил жителей города о временном закрытии улиц из-за байкерского заезда.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Завтра в столице закроют для автотранспорта ряд улиц и дорог, передает пресс-служба хокимията города.
Ограничение будет действовать с 12:00 до 13:00 на следующих участках:
от стоянки рядом с ул. Чупон ота вдоль ул. Еттитерак до пересечения с проспектом Узбекистон;
от пересечения ул. Еттитерак с проспектом Узбекистон до пересечения проспекта с ул. Бухара (м.Космонавтлар);
отрезок ул. Бухара от м.Космонавтлар вдоль ул. Бухара до пересечения с ул. Алишера Навои;
отрезок ул. Алишера Навои от пересечения с ул. Бухара до пересечения с ул. Фуркат;
отрезок ул. Фуркат от пересечения с ул. Алишера Навои до пересечения с проспектом Бунёдкор;
от пересечения ул. Фуркат с проспектом Бунёдкор до площадки перед главным входом стадиона "Миллий".
По данным пресс-службы, перекрытие связано с заездом байкеров в честь открытия 20-го юбилейного мотосезона.