https://uz.sputniknews.ru/20230407/zavtra-v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--karta--33680410.html

Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – карта

Завтра в Ташкенте перекроют ряд улиц – карта

Хокимият предупредил о закрытии улиц из-за байкерского заезда.

2023-04-07T18:38+0500

2023-04-07T18:38+0500

2023-04-07T18:38+0500

узбекистан

ташкент

улица

дорога

карта

общество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Завтра в столице закроют для автотранспорта ряд улиц и дорог, передает пресс-служба хокимията города.Ограничение будет действовать с 12:00 до 13:00 на следующих участках:По данным пресс-службы, перекрытие связано с заездом байкеров в честь открытия 20-го юбилейного мотосезона.Читайте также:

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