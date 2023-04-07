https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-uzbekistane-sozdadut-fond-podderzhki-futbola-podrobnosti-33646963.html

В Узбекистане создадут Фонд поддержки футбола — подробности

В Узбекистане создадут Фонд поддержки футбола — подробности

А для подготовки талантливых игроков при Ассоциации футбола Узбекистана организуют 14 футбольных школ

2023-04-07T10:45+0500

2023-04-07T10:45+0500

2023-04-07T11:29+0500

узбекистан

спорт

футбол

футболист

фифа

фонд

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором ознакомился с предложениями по молодежной политике и развитию спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Отдельное внимание уделили самому популярному виду спорта в Узбекистане — футболу.Так, на основе специальной программы ФИФА предложили внедрить лиги "Массовый футбол" в детских садах и махаллях, "Футбол в школах" — учреждениях школьного образования и "Студенческая лига" — высших учебных заведениях.Кроме того, для подготовки талантливых игроков создадут 14 футбольных школ при Ассоциации футбола Узбекистана, а на базе стадиона "Дустлик" организуют Центр сборных команд по всем возрастным категориям.Также усовершенствуют деятельность Центра подготовки футбольных специалистов, в частности, привлекут экспертов из Хорватии, Японии и других стран.Для развития футбольной инфраструктуры создадут Фонд поддержки футбола Узбекистана.Читайте также:

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