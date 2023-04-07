https://uz.sputniknews.ru/20230407/v-uzbekistane-sozdadut-fond-podderzhki-futbola-podrobnosti-33646963.html
В Узбекистане создадут Фонд поддержки футбола — подробности
В Узбекистане создадут Фонд поддержки футбола — подробности
А для подготовки талантливых игроков при Ассоциации футбола Узбекистана организуют 14 футбольных школ
2023-04-07T10:45+0500
2023-04-07T10:45+0500
2023-04-07T11:29+0500
узбекистан
спорт
футбол
футболист
фифа
фонд
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором ознакомился с предложениями по молодежной политике и развитию спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Отдельное внимание уделили самому популярному виду спорта в Узбекистане — футболу.Так, на основе специальной программы ФИФА предложили внедрить лиги "Массовый футбол" в детских садах и махаллях, "Футбол в школах" — учреждениях школьного образования и "Студенческая лига" — высших учебных заведениях.Кроме того, для подготовки талантливых игроков создадут 14 футбольных школ при Ассоциации футбола Узбекистана, а на базе стадиона "Дустлик" организуют Центр сборных команд по всем возрастным категориям.Также усовершенствуют деятельность Центра подготовки футбольных специалистов, в частности, привлекут экспертов из Хорватии, Японии и других стран.Для развития футбольной инфраструктуры создадут Фонд поддержки футбола Узбекистана.Читайте также:
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узбекистан спорт футбол президент шавкат мирзиёев равшан ирматов игрок спортсмен фифа лига центр подготовки футбольных специалистов фонд поддержки футбола
узбекистан спорт футбол президент шавкат мирзиёев равшан ирматов игрок спортсмен фифа лига центр подготовки футбольных специалистов фонд поддержки футбола
В Узбекистане создадут Фонд поддержки футбола — подробности
10:45 07.04.2023 (обновлено: 11:29 07.04.2023)
А для подготовки талантливых игроков при Ассоциации футбола Узбекистана организуют 14 футбольных школ.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором ознакомился с предложениями по молодежной политике и развитию спорта, сообщает
пресс-служба главы государства.
Отдельное внимание уделили самому популярному виду спорта в Узбекистане — футболу.
Так, на основе специальной программы ФИФА предложили внедрить лиги "Массовый футбол" в детских садах и махаллях, "Футбол в школах" — учреждениях школьного образования и "Студенческая лига" — высших учебных заведениях.
Кроме того, для подготовки талантливых игроков создадут 14 футбольных школ при Ассоциации футбола Узбекистана, а на базе стадиона "Дустлик" организуют Центр сборных команд по всем возрастным категориям.
Также усовершенствуют деятельность Центра подготовки футбольных специалистов, в частности, привлекут экспертов из Хорватии, Японии и других стран.
Для развития футбольной инфраструктуры создадут Фонд поддержки футбола Узбекистана.