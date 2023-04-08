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https://uz.sputniknews.ru/20230408/finalnaya-ostanovka-prezident-posetil-shkolu-tvorchestva-v-gulistane--foto--33684652.html
Финальная остановка: президент посетил школу творчества в Гулистане – фото
Финальная остановка: президент посетил школу творчества в Гулистане – фото
Это финальная остановка в рамках визита президента в область.
2023-04-08T09:10+0500
2023-04-08T09:10+0500
узбекистан
гулистан
образование
общество
школа
фото
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в Гулистане, передает УзА.Во время визита политик возложил цветы к памятнику поэтессы у входа в школу, а также побывал в музее, посвященном ее жизни и творчеству.Обучение в этой школе проходит с углублённым изучением узбекского языка и литературы. В учреждении есть компьютерный класс, лаборатория, спортивный зал, библиотека и общежитие. На сегодня там обучают 180 детей.По итогу визита президент дал поручения закрепить университеты за школами творчества. Данная остановка было финальной в рамках визита главы государства в Сырдарьинскую область.Напомним, школу имени Халимы Худойбердиевой создали по инициативы главы государства в 2019 году.Читайте также:
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фото президентшавкат мирзиёев посетил школу творчества в гулистане школа творчества имени халимы худойбердиевой условия описание образование в узбекистане узбекистан новости новость

Финальная остановка: президент посетил школу творчества в Гулистане – фото

09:10 08.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Данная остановка было финальной в рамках визита главы государства в Сырдарьинскую область.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в Гулистане, передает УзА.
Во время визита политик возложил цветы к памятнику поэтессы у входа в школу, а также побывал в музее, посвященном ее жизни и творчеству.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обучение в этой школе проходит с углублённым изучением узбекского языка и литературы. В учреждении есть компьютерный класс, лаборатория, спортивный зал, библиотека и общежитие. На сегодня там обучают 180 детей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2023
Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в городе Гулистане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Как мы выдержим конкуренцию? Если будем образованными. Именно поэтому мы реформируем содержание образования и создаем условия для молодежи. Пройдут годы, поменяются условия. Но наш народ обязательно увидит результат заложенного сегодня фундамента. Еще много Бухари, Беруни, Улугбеков выйдет из числа нашей молодежи", - отметил Мирзиёев.
По итогу визита президент дал поручения закрепить университеты за школами творчества. Данная остановка было финальной в рамках визита главы государства в Сырдарьинскую область.
Напомним, школу имени Халимы Худойбердиевой создали по инициативы главы государства в 2019 году.
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