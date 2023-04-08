https://uz.sputniknews.ru/20230408/finalnaya-ostanovka-prezident-posetil-shkolu-tvorchestva-v-gulistane--foto--33684652.html

Финальная остановка: президент посетил школу творчества в Гулистане – фото

Финальная остановка: президент посетил школу творчества в Гулистане – фото

Это финальная остановка в рамках визита президента в область.

2023-04-08T09:10+0500

2023-04-08T09:10+0500

2023-04-08T09:10+0500

узбекистан

гулистан

образование

общество

школа

фото

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу творчества имени Халимы Худойбердиевой в Гулистане, передает УзА.Во время визита политик возложил цветы к памятнику поэтессы у входа в школу, а также побывал в музее, посвященном ее жизни и творчеству.Обучение в этой школе проходит с углублённым изучением узбекского языка и литературы. В учреждении есть компьютерный класс, лаборатория, спортивный зал, библиотека и общежитие. На сегодня там обучают 180 детей.По итогу визита президент дал поручения закрепить университеты за школами творчества. Данная остановка было финальной в рамках визита главы государства в Сырдарьинскую область.Напомним, школу имени Халимы Худойбердиевой создали по инициативы главы государства в 2019 году.Читайте также:

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