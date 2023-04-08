https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-buharskoy-oblasti-spasli-lisenka-podrobnosti-33692591.html
В Бухарской области спасли лисенка
В Бухарской области спасли лисенка
Лисенок с травмированными лапками по ошибке ворвался в дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов
2023-04-08T10:26+0500
2023-04-08T10:26+0500
2023-04-08T10:39+0500
узбекистан
бухарская область
животные
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов Муминджона Саидова в Алатском районе Бухарской области 7 апреля ворвался лисенок с травмированными лапками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Инспектор немедленно отвез животное к ветеринару, где ему оказали первую помощь.В настоящее время лисенка передали в зоопарк, расположенный в парке Саманидов в Бухаре. После полного выздоровления его выпустят на природу.Читайте также:
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узбекистан бухарская область бухара министерство природных ресурсов инспектор лисенок животное ветеринар зоопарк
узбекистан бухарская область бухара министерство природных ресурсов инспектор лисенок животное ветеринар зоопарк
В Бухарской области спасли лисенка
10:26 08.04.2023 (обновлено: 10:39 08.04.2023)
Лисенок с травмированными лапками по ошибке ворвался в дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
В дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов Муминджона Саидова в Алатском районе Бухарской области 7 апреля ворвался лисенок с травмированными лапками. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Инспектор немедленно отвез животное к ветеринару, где ему оказали первую помощь.
В настоящее время лисенка передали в зоопарк, расположенный в парке Саманидов в Бухаре. После полного выздоровления его выпустят на природу.