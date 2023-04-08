https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-buharskoy-oblasti-spasli-lisenka-podrobnosti-33692591.html

В Бухарской области спасли лисенка

В Бухарской области спасли лисенка

Лисенок с травмированными лапками по ошибке ворвался в дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов

2023-04-08T10:26+0500

2023-04-08T10:26+0500

2023-04-08T10:39+0500

узбекистан

бухарская область

животные

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В дом инспектора районной инспекции Министерства природных ресурсов Муминджона Саидова в Алатском районе Бухарской области 7 апреля ворвался лисенок с травмированными лапками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Инспектор немедленно отвез животное к ветеринару, где ему оказали первую помощь.В настоящее время лисенка передали в зоопарк, расположенный в парке Саманидов в Бухаре. После полного выздоровления его выпустят на природу.Читайте также:

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