https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-fergane-proshel-obrazovatelnyy-marafon-uchastiem-rossiyskih-specialistov-33705386.html
В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов
В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов
Участники получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения
2023-04-08T16:56+0500
2023-04-08T16:56+0500
2023-04-08T17:03+0500
узбекистан
россия
марафон
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фергана
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила представитель Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова Полина Голомидова.Тема марафона, организованного российским вузом — "Профессии будущего и цифровые технологии в САФУ".Участники мероприятия получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения, робототехника.Кроме того, им рассказали о секретах эффективной настройки презентаций.В первый день марафона более 50 учащихся ферганских школ приняли участие в мастер-классах по разработке мобильных приложений и созданию лендингов — одностраничных сайтов.Ребят также познакомили с современными инструментами для быстрого создания сайтов, после чего они самостоятельно сделали свои первые веб-страницы.Читайте также:
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узбекистан россия северный (арктический) федеральный университет (сафу) имени м.в. ломоносова образовательный марафон робототехника презентации сайты веб-страницы
узбекистан россия северный (арктический) федеральный университет (сафу) имени м.в. ломоносова образовательный марафон робототехника презентации сайты веб-страницы
В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов
16:56 08.04.2023 (обновлено: 17:03 08.04.2023)
Участники мероприятия получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения, робототехника, настройка презентаций.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила представитель Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова Полина Голомидова.
Тема марафона, организованного российским вузом — "Профессии будущего и цифровые технологии в САФУ".
Участники мероприятия получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения, робототехника.
Кроме того, им рассказали о секретах эффективной настройки презентаций.
В первый день марафона более 50 учащихся ферганских школ приняли участие в мастер-классах по разработке мобильных приложений и созданию лендингов — одностраничных сайтов.
"Школьники познакомились с современными средствами создания мобильных устройств и разработали собственные приложения, переведенные на узбекский язык", — рассказала Полина Голомидова.
Ребят также познакомили с современными инструментами для быстрого создания сайтов, после чего они самостоятельно сделали свои первые веб-страницы.