https://uz.sputniknews.ru/20230408/v-fergane-proshel-obrazovatelnyy-marafon-uchastiem-rossiyskih-specialistov-33705386.html

В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов

В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов

Участники получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения

2023-04-08T16:56+0500

2023-04-08T16:56+0500

2023-04-08T17:03+0500

узбекистан

россия

марафон

сайт

фергана

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Фергане прошел образовательный марафон с участием российских специалистов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила представитель Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М.В. Ломоносова Полина Голомидова.Тема марафона, организованного российским вузом — "Профессии будущего и цифровые технологии в САФУ".Участники мероприятия получили практические знания по таким направлениям, как нейротехнологии, мобильные и веб-приложения, робототехника.Кроме того, им рассказали о секретах эффективной настройки презентаций.В первый день марафона более 50 учащихся ферганских школ приняли участие в мастер-классах по разработке мобильных приложений и созданию лендингов — одностраничных сайтов.Ребят также познакомили с современными инструментами для быстрого создания сайтов, после чего они самостоятельно сделали свои первые веб-страницы.Читайте также:

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