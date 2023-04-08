https://uz.sputniknews.ru/20230408/totalnyy-diktant-prohodit-10-gorodah-uzbekistana-33699140.html
Тотальный диктант проходит в 10 городах Узбекистана
Тотальный диктант проходит в 10 городах Узбекистана
По всей республике проходит ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант". В Ташкенте мероприятие проходит на восьми площадках.
2023-04-08T14:46+0500
2023-04-08T14:46+0500
2023-04-08T14:55+0500
узбекистан
русский язык
тотальный диктант
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану проводят ежегодный "Тотальный диктант".В этом году мероприятие проходит во всем мире в 20-й раз. Оно охватит 19 часовых поясов на шести континентах, сообщает РИА Новости.В Узбекистане проверить свои знания русского языка можно на площадках десяти городов республики. В Ташкенте диктант проходит на восьми площадках."Тотальный диктант" — ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие, сообщает сайт проекта.Цель акции — показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. В 2022 году в диктанте приняли участие более 780 тысяч участников.Первый раз акция прошла в 2004 году. Читайте также:
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узбекистан русский язык тотальный диктант ташкент регионы
узбекистан русский язык тотальный диктант ташкент регионы
Тотальный диктант проходит в 10 городах Узбекистана
14:46 08.04.2023 (обновлено: 14:55 08.04.2023)
По всей республике проходит ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант". В Ташкенте мероприятие проводят на восьми площадках.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану проводят ежегодный "Тотальный диктант".
В этом году мероприятие проходит во всем мире в 20-й раз. Оно охватит 19 часовых поясов на шести континентах, сообщает РИА Новости.
В Узбекистане проверить
свои знания русского языка можно на площадках десяти городов республики. В Ташкенте диктант проходит на восьми площадках.
"Тотальный диктант" — ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие, сообщает
сайт проекта.
Цель акции — показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. В 2022 году в диктанте приняли участие более 780 тысяч участников.
Первый раз акция прошла в 2004 году.